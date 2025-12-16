平台出包！？發取消班機通知又復飛 網掀一片哀嚎

近期，不少透過第三方平台Trip.com訂購韓國廉航「易斯達航空」台北往返釜山機票的旅客，收到平台取消班機的通知。經再度確認後，又發現班機實際上已恢復，但已有部分旅客因此額外支付費用，改訂其他替代班機。經查證，問題出在第三方平台系統，Trip.com已公開道歉，坦承是系統訊息錯置，目前已全數完成修正。

旅客貼錢改買其他航班 達人：買廉航需考量風險

有民眾透過Trip.com平台訂購韓國廉航易斯達航空的機票，卻陸續收到航班取消的通知，甚至影響到耶誕假期的班機，引起不少旅客不滿。

其中一名張先生原定12月17日飛往釜山，但在12月15日晚上卻接獲平台通知航班臨時取消，張先生只好額外支付費用改訂其他航班。

張先生接獲原航班取消通知後，額外貼補費用改訂其他航班。圖／台視新聞製圖

然而，他後來發現平台仍在販售12月17日的機位，這才驚覺原本取消的航班竟已恢復正常，讓他既傻眼又氣憤。

張先生貼錢換票後才驚覺原本取消的航班又恢復正常。圖／台視新聞製圖

而張先生向保險公司詢問時，獲得回應是一般旅遊平安險是從出發當日開始計算，業者提前通知的航班取消並不在理賠範圍內。

保險公司回應若業者提前通知的航班取消，並不在理賠範圍內。圖／台視新聞製圖

張先生表示，他的機票早在10月就已訂好，但航班被取消後，只能自己多花錢認賠，因為平台僅退還機票費用。他也發現，幾乎每週都有航班被取消，讓旅客困擾不已。

第三方平台致歉！ 航班取消通知是系統訊息錯置

易斯達航空總公司指出，是Trip.com平台誤發取消通知。Trip.com也坦承錯誤，表示原因是系統訊息錯置所致，目前已全數完成修正。不過，部分乘客早已取消訂單改買其他班機，只能自認倒楣。

Trip.com坦承誤發取消通知。圖／台視新聞

若未來再次遇到類似狀況，該如何降低風險？旅遊達人傑西大叔表示，購票時應考慮航空公司的整體機隊與營運狀況。此外，延誤超過4小時，才可透過班機延誤保險申請理賠。

易斯達航空先前才陸續取消一波航班，引發爭議；這次則因第三方平台誤發取消通知而牽連旅客，造成不滿，也對航空公司形象造成影響。

