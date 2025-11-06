平台憂訂專法恐致訂單減少盼暫緩 工會駁斥：已開會上百場

立法院6日立委廖偉翔邀集社會各界舉行外送專法公聽會，代表平台業者的數位平台經濟發展協會理事、foodpanda公共事務總監郭昕宜提及，如人口僅70萬餘的西雅圖訂定外送員專法、要求報酬應達最低工資1.5倍，使某平台業者訂單一年減少170萬筆、外送員等待訂單時間增加3倍，呼籲應暫緩訂定專法，而是要兼顧產業發展；工會成員則駁斥稱外送專法已討論逾4年，開的會不下上百場，就是平台業者未正視外送員訴求才會要求訂專法管理。

「外送不止涉及外送員，還有數10萬個店家、數百萬消費者權益」，郭昕宜表示，由於外送員可以自主彈性地參與，據內部統計，有5成外送員每周上線時間不到10小時，7成為兼職工作，而周工時31至40小時每月報酬達4萬8000元、40小時以上更達6萬6000元，僅計算外送時間時薪為290元，如果外送環境不佳，外送員不會還年年增長。

針對部分草案停權機制要有30天預告期，郭昕宜指出，目前平台僅針對有刑事等違法行為會立刻終止合作，至於客訴部分、平均每月每名外送員僅有0.06次，短時間被大量客訴可能服務品質不適當，且平台也不會只寄一次信就停權。

Uber Taiwan公共政策暨政府事務總監馬培治說，外送過程中消費者想要便宜優質服務，外送員想要更好報酬、店家盼擴大營運範圍、平方希望更多交易，但其中僅有一方真的付錢，擔心專法會讓平衡改變。針對部分草案提及基本費為最低工資1／3，但如果這一單只跑了10分鐘就完成呢？若是倉促立法恐會讓投資有疑慮，立法是要讓平台持續大量投資讓外送員獲得比較好的報酬？或是拉近外送員跟一般勞工報酬？

郭昕宜擔憂，若以目前提出版本對業者衝擊甚大，以西雅圖某平台業者來講，訂單一年減少170萬筆、商家減少4000萬美金收入、外送員等待訂單時間也增加超過3倍；新加坡則認定外送工作為自營作業者，僅有職災保險及退休金保障，但沒有最低報酬保障。馬培治則說，紐約模式則在工時導入送單時間及備勤時間，為了減少備時間，平台改要求外送員事先登記、限制不得上線，雖然訂定15％抽成上限，但還有其他費用可代收。

全國外送產業工會理事長陳昱安說，演算法應該要公開透明，包括行銷費用、廣告費用等，並建立第三方審查演算法公平性，提供具體救濟管道，更要制定每單基本費下限、應達最低工資1／3，並明定店家抽成比率。

「專法至少已討論逾4年」，台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪則說，開的會議不下上百場，但平台始終未談到最低報酬、保險等外送員關切事項，更呼籲應明定「推定僱傭制」，讓平台負起舉證責任，罰責也應有一定威嚇性。

