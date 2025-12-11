平台揚言漲價！全總怒駁：外送專法是補洞、別製造恐慌

中華民國全國總工會表示，平台長期以補貼擴大市占，如今面臨正常化成本便將阻力轉嫁給消費者與外送員，外送專法並非破壞市場，而是補上平台長年未面對的制度缺口，讓外送服務邁入負責且永續的階段。（報系資料照）

外送專法初審通過，某外送平台執行長11日受訪宣稱可能會漲價，中華民國全國總工會表示，平台長期以補貼擴大市占，如今面臨正常化成本便將阻力轉嫁給消費者與外送員，外送專法並非破壞市場，而是補上平台長年未面對的制度缺口，讓外送服務邁入負責且永續的階段。

全總指出，國際勞工組織（ILO）平台經濟勞動公約預計明年通過，除了保障合理報酬，更包含演算法透明、人工審查權、資料存取與更正權、禁止歧視與任意停權等核心原則，這些也是台灣外送員目前欠缺、亟需補強的權益。

全總呼籲，外送專法應包括建立平台規則修正計畫反映實際需求、推動外送臨停制度避免不合理罰單、完善外送員薪資計算方式、建立職災標準化申請流程等。

全總強調，外送平台應停止以「漲價、掉單」製造恐慌干擾立法程序，工會願意在法案通過後與平台持續對話，平台必須正視其企業責任，而不是僅以效率與獲利為唯一考量。

