平台營運成本將翻倍 外送平台業者：外送專法恐引爆「四輸局面」 3

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

攸關外送員工作權益的「外送平台管理暨從業人員權益保障法」公聽會今(6)日於立法院舉行。台灣數位平台經濟協會理事郭昕宜指出，若各政黨版本強行通過「強制加保、強制加薪」條款，外送平台營運成本可能暴增2至3倍，最終造成外送員、商家、消費者與平台「四方皆輸」，導致整體外送生態全面崩盤。

目前討論版本多以「勞雇關係」作為核心，郭昕宜表示，忽略外送經濟已是一條連結15萬名外送員、10多萬商家與數百萬消費者的產業鏈。「若成本暴漲，平台勢必調整費率，外送費會漲、商家利潤被壓縮、消費者被迫買貴、訂單量下降，外送員反而接不到單。」

廣告 廣告

「這並非推測，而是國際前例可證。若照此規模套用到台灣市場，後果將難以承受。」以美國西雅圖2024年提高外送報酬至基本工資1.5倍為例，郭昕宜表示，僅一年內就造成當地外送平台訂單量減少170萬筆，商家營收蒸發4,000萬美元，外送員平均等待下一筆訂單時間增加三倍。

郭昕宜強調，平台業者早已為外送員投保全時段意外險與第三人責任險，每年保費支出達近5億元，保障內容優於多數兼職工作，「若再加上重複的勞保與職災保險，將只是制度疊床架屋，卻無助於真正提升外送員保障。」呼籲立法前應先進行完整影響評估，並由各部會和專家共同組成「外送產業制度研究小組」，針對報酬機制與保障架構進行實證研究。

行銷學者私下指出，外界常以「一強三弱」（強平台、弱外送員、弱商家、弱消費者）形容現況，但若強行立法，實際上將變成「四輸局面」，平台被迫退出市場、外送員收入反降、商家生存困難、消費者也得付出更高價格。「這不是保障，而是全面倒退。」

郭昕宜認為，立法應「穩、實、能長久」，而非在政治口號下倉促通過。「外送經濟已是民生的一部分，我們不反對保障，但反對沒有基礎的立法。」公平會的專業意見也指出，外送報酬下限未必能保障外送員權益，反而可能犧牲商家與消費者利益，「政策一旦失衡，將沒有人是贏家。」

照片來源：unsplash示意圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

2026桃園綠營布局引關注 張清俊：何志偉勤走地方能見度高

雙11開跑 好市多黑鑽會員享早鳥雙重優惠

【文章轉載請註明出處】