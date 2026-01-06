平台示警漲價5％ 5萬外送員失業
外送市場超過1351億 民眾指收費本就不便宜 若調漲恐流失34%族群
台灣外送市場年交易額高達1351.28億元、年訂單量達4.27億筆，平均每日約117萬筆，其中外送員多達15萬人，產業規模龐大，立法院6日三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」加以管理。但平台方指新法上路，恐促使費用漲價，甚至提及只要漲5％，就可能有流失34％客群，導致5萬外送員失業；而多數民眾也認為，現今外送費本就不便宜，有時費用甚至是餐點價錢一半，若持續調漲，真的會點不下去。
外送員專法宗旨在於「使外送平台產業內的四方權利義務關係更為衡平及健康發展」，涵蓋內容包含外送員離線權、基本報酬、禁止疊單等，雖保障外送員權意，但也連帶造成業者經營成本上漲。Uber執行長庫斯洛沙希去年訪台就曾表示，「禁止疊單消費者每單恐要多付20元」；Uber後續也引用公平會研究指出，若平台漲價5％，恐有34％民眾不再使用外送，等同產值蒸發460億元。
由Uber、foodpanda等企業組成的台灣數位平台經濟協會，於去年11月時提到，台灣外送市場年交易額高達1351.28億元、年訂單量達4.27億筆，若專法通過造成業者被迫將無法吸收之新增成本轉嫁給消費者，台灣外送市場1年將損失1.45億筆訂單、產值蒸發總額達460億元，15萬名外送員中將有5萬多人得被迫退出此市場。
如今專法三讀通過，預計半年後正式上路，實際詢問外送平台最大宗使用年齡層的18至45歲民眾，多數人都表示，「會擔心平台費用調漲，而外送費高低也的確會影響使用意願」，更有民眾指出，現在的外送費本就相當高，且還分為「外送費」、「服務費」，即便加平台會員，可不計外送費，但服務費也逃不掉，現在兩者相加起來動輒50、60元，點一份150元的午餐，整體消費金額就超過200元，等同於四分之一付外送費，若是獨自點餐，真的會吃不消了。
不過，也有民眾表示，大多數點餐時機都是與家人、同事一起使用，外送費平分下來每人只需要付幾塊錢，其實負擔並不大，比較擔心的是「店家調漲商品價格」，若未來制度改變，導致餐點本身的費用增加，那就可能減少使用頻率。
