平台稱時薪312元 工會：沒理由漲價

外送員工會強調，目前外送員實際時薪312元，遠高於保障時薪245元，平台還可向店家、消費者收費，沒理由漲價。（郭吉銓攝）

昨三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，保障外送員每筆訂單換算時薪後不得低於最低工資時薪的1.25倍、即245元，且不得低於45元，但引發民眾擔憂平台因此漲價。外送員工會強調，目前每單基本費用同樣45元起，時薪245元也遠低於平台調查外送員實際時薪312元，平台還可同時向店家、消費者收費，業者沒理由對消費者漲價。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪認為，外送專法的完成，象徵外送員長期被系統性剝削、缺乏基本保障的狀態，終於得以畫下休止符。最低報酬、保險與申訴制度的入法，重新律定平台、外送員之間的權責關係，不只保障外送員，更是讓整個產業走向健康、可長可久發展的關鍵一步。

他指出，工會未來關注子法制定、施行細則、平台實務調整與第一線執行情形，確保制度不流於紙上作業，而能真正改善外送員的工作處境。

面對民眾擔憂漲價，全國外送產業工會理事長陳昱安說，目前平台給的每單基本費用一樣是45元，而平台調查目前外送員時薪270至312元，也遠高於專法保障的245元。即便是專法要求負擔外送員參加勞工職業災害保險的保費，換算下來每日僅需付出3元，且派單後，平台可同時向店家抽成最高40％、向消費者收取服務費及外送費，沒理由漲價。

桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎也表示，希望全民一起審視，業者在追求高獲利的情況下，「提高消費者端的價格合理嗎？」

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明則呼籲，外送平台應正視專法精神，主動與工會展開制度落實層面的實質對話，在派單機制、報酬計算、資訊揭露與爭議處理上，建立透明且可受檢驗的運作模式。