平和里暖心送地瓜 里長黃進行攜手民代迎新春
▲新北市議員陳啟能到場致意。(圖:新北市議員陳啟能服務處提供)
農曆新年即將來臨，為讓里民提前感受節慶氛圍，平和里長黃進行八日於里文康中心舉辦「農產關懷活動」，免費發放來自雲林水林的優質地瓜，吸引許多鄉親前來領取，現場熱鬧非凡。
此次活動由平和里辦公室主辦，並獲得地方善心人士的支持。里辦公室提前完成分裝，將象徵健康與平安的農產送到里民手中，為社區注入暖流，讓大家看到農民的辛勤付出。
新北市議員陳啟能到場致意，並親自發送春聯，與民眾互祝新年。立法委員李坤城也特地出席，與陳啟能一起祝賀市民新春快樂，願大家在新的一年平安順遂。
陳啟能以地瓜的成長比喻土地與人的連結，強調社區需要長期耕耘與互助，才能累積人情味。他表示，將服務重任逐步交給兒子陳俊維，確保服務的延續性。
平和里長黃進行希望透過此次活動讓里民感受到社區的溫暖，並感謝各界資源的支持，使關懷能真正落實到每個家庭。許多民眾表示，能在過年前收到這份祝福，感到特別溫暖。
