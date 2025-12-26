平地低溫下探10度！今天仍濕冷 週末漸回溫

聖誕節後週末天氣預報。氣象署提供



冷氣團發威！聖誕節變天，但氣象署表示，濕冷天氣到今天（12/26），週末將回溫。󠀠氣象專家吳德榮表示，這波冷空氣昨台北觀測站降至13.1度，已符合「大陸冷氣團」定義，且為入冬以來最強。今晨各地區平地最低氣溫約在10至13度。

12/26早上各地天氣。氣象署提供

氣象署說明，今天大陸冷氣團及中高層水氣持續影響󠀠，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；水氣增多，各地雲量偏多，北東、山區容易下雨，中南部也有飄雨機會󠀠，基隆北海岸、宜蘭、大臺北山區降雨時間長，留意局部大雨󠀠。

氣象署今晨發布大雨特報和低溫特報。東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率。而大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今日新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

12/26低溫特報。氣象署提供

12/26氣象署發布大雨特報，雷達合成回波圖。氣象署提供

至於明後天的天氣，氣象署表示，明日大陸冷氣團減弱，水氣稍減󠀠，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，苗栗以南日夜溫差大，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南平地恢復多雲到晴󠀠。後天28日則水氣持續減少󠀠，基隆北海岸、東半部地區、恆春、大臺北山區偶雨󠀠，其他地區多雲到晴󠀠。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，28日季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。週一29日季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。30至1月1日東北季風略增強，北台灣轉偶有局部短暫降雨的機率，稍轉涼，其他地區影響小、仍多雲時晴。

