平地低溫殺到6度 氣象專家示警本周最冷時間

受強烈大陸冷氣團影響，氣象專家賈新興提醒，周三深夜至周四清晨（21、22日）是本波冷氣團的最低溫時段，竹苗以南空曠地區有機會降至6至8度，台北氣象站也有出現12.4至11.8度的低溫機率，民眾需注意保暖。

賈新興今（19）日於YouTube指出，周二至周四（20至22日）受冷氣團影響，桃園以北及宜蘭地區可能出現局部降雨，花東以及南投以南的山區也有零星短暫雨，高山地區如桃園以北及宜蘭2500公尺左右有降雪機率，中部合歡山則可能出現雨夾雪或降雪現象。

至於周五至周末（23至25日），賈新興說，基隆北海岸、東北角及宜花東仍可能有零星短暫雨，午後台中以南山區與屏東山區也有局部降雨；本波冷氣團最低溫將出現在周三深夜至周四清晨（21、22日），竹苗以南空曠地區氣溫可能降至6至8度，台北氣象站也有出現12.4至11.8度的低溫機率，外出務必攜帶保暖衣物，注意防寒。

賈新興提醒，這波強烈大陸冷氣團將持續影響全台，尤其在空曠地區及高山地帶，低溫及降雪現象較明顯，民眾除了做好禦寒措施，也要留意山區及路況變化，避免因低溫、降雨或降雪造成行動不便，並適時調整衣物及生活作息，以降低寒害影響。

中央氣象署表示，明強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也冷；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

