平地低溫跌到7.4度！北台灣周末仍濕冷 年後恐迎寒流

今天受到冷氣團影響，全台都出現明顯降溫。氣象粉專「天氣風險」發文指出，明（27）日雖然冷氣團高壓中心出海，但北部東部維持陰陣雨天氣，且仍較冷，一直到下周一、下周二（29日、30日），北部東部可稍回升至23度，另31日起東北風漸強，1月2日有機會再達大陸冷氣團等級，後續有可能達到寒流等級。

當前這波冷氣團在今日清晨達到最強時刻，據粉專「台灣颱風論壇」整理，低溫在馬祖7.4度，本島最低溫在新北石碇10.1度，冷氣團會持續影響到27日清晨，各地依然寒冷，低溫約12~15度。

粉專「天氣風險」表示，明冷氣團強度將減弱，苗栗以南為多雲到晴天氣。氣溫方面，苗栗以北及花東高溫仍於20度左右，台中以南高溫為21至25度，往南轉熱，不過各地夜間低溫仍明顯，預估北部東部低溫約14~16度，西半部受到輻射冷卻影響，局部低溫有12~14度，近山區仍要留意有10度或10度以下低溫。

周日（28日）迎風面北海岸、東北角及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時陰天氣，西半部地區普遍為晴到多雲天氣，北部東部仍較冷。下周一到下周二，東北部及東部地區為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，氣溫方面，北部東部可稍回升至23度，西半部高溫約24~28度，整體氣溫舒適到暖和。

下周三受到東北季風增強影響，中午起水氣將轉多，北部東部將轉陰陣雨天氣，預估跨年夜將是陰雨綿綿天氣，受到東北季風持續影響，於1月2日有機會再達大陸冷氣團等級，後續至下下周一起至下下周三更有預報顯示達寒流等級，屆時嘉義及花蓮以北都有10度以下機會。預報時間仍長，是否達寒流等級仍有待觀察。

