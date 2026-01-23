「平地雪」浪漫迎遊客 嘉義梅山公園白梅盛開

錯過阿里山雪景別遺憾，梅山公園「平地雪」白梅盛開迎遊客。（圖：嘉義縣文觀局提供）

二月初春將至，嘉義縣梅山鄉梅花現在已經綻放，一片潔白花海宛如白雪般灑滿枝頭，被遊客形容為「最浪漫的平地雪景」吸引眾多遊客到訪，目前開花率已達5成以上，花期可望到1月底，是農曆年前嘉義地區熱門賞花好去處。

嘉義縣文化觀光局表示，梅山鄉最棒的賞花景點就是「梅山公園」，公園地勢居高臨下，遊客站上觀景台即可俯瞰層層梅林，白色花朵在山風中搖曳，搭配遠山景致，構成絕佳的賞花美景。由於梅花花期不長，梅山鄉公所也提醒民眾把握花季、盡量利用平日前往，花季期間園區周邊停車場將實施交通管制，建議多加留意最新花況與交通資訊。

嘉義梅山鄉也以梅子產品聞名，周邊聚集多家在地老字號蜜餞店。（圖：嘉義縣文觀局提供）

賞梅之餘，嘉義梅山鄉也以「梅子之鄉」聞名，周邊聚集多家在地老字號蜜餞店，位於梅山公園內的「正宗牌蜜餞」擁有超過60年歷史，遊客可坐在園區內一邊欣賞梅景，一邊品嚐梅子、啜飲梅茶，感受悠閒的山城氛圍。距離公園不遠的「梅樹牌蜜餞」同樣深受在地人與返鄉遊客喜愛，產品種類多元，從傳統鹹、酸、甜梅到創新推出的梅子氣泡水，成為近年熱門的特色飲品。

梅山周邊也串聯多處人氣觀光工廠與主題園區，包括歐樂沃築夢城堡、蓋婭莊園、佐登妮絲城堡、老楊方城市、丸聚星球及卡羅爾銅管樂器觀光工廠，讓旅程從自然景觀延伸至休閒體驗，適合規劃一日或兩日輕旅行。（龐清廉報導）