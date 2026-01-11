平地高麗菜價崩拖累高山 霧鹿逾5萬顆滯銷爆裂 農民叫苦

台東縣海端鄉霧鹿村高麗菜正值採收期，每顆高麗菜結實飽滿。（陳允萍提供／蕭嘉蕙台東傳真）

西部平地高麗菜價格崩盤，東部高山高麗菜也被拖下水。台東縣海端鄉霧鹿山區的高麗菜結實飽滿，農民卻不敢採收，擔心再砸人力、運輸成本，還是只能跟平地賣統一價，「等於做白工，還要貼錢」；加上天氣溼冷，部分高麗菜吸水爆裂，即使有農產行協助收購，但銷量有限，農民只能零星賣給路過遊客。

冬季正值高麗菜盛產期，海端鄉霧鹿因位處高冷山區，高麗菜口感相較平地產區清脆鮮甜，無論燉煮或炒食皆宜。不過，今年在平地高麗菜過剩與溼冷氣候雙重夾擊下，高山高麗菜面臨棄採困境。

西部平地高麗菜產量過剩，價格崩跌，超市賣場促銷價每顆19元。（蕭嘉蕙攝）

南希農場行負責人陳允萍表示，平地高麗菜量多價跌，農民甚至每顆10元都在賣，連帶影響盤商收購高山高麗菜的意願及價格，「把高山的價格都打趴了，又不願意上山談價收購。」

不忍菜賤傷農，陳允萍去年11月向霧鹿農戶採購5000顆高麗菜，利用山區低溫「天然冰箱」的優勢，分批採收、冷藏銷售，整批約賣1個月才全數售出。他強調，每顆高山高麗菜就是賣50元，不跟平地削價競爭。

受大陸冷氣團影響，近期南橫山區降雨、降雪不斷，台東縣海端鄉霧鹿村高麗菜因吸收過多水分，葉片膨脹破裂。（陳允萍提供／蕭嘉蕙台東傳真）

陳允萍直言，高山蔬菜產業高度仰賴盤商、人工與天候，「只要有一個環節不願意做，菜就全部爛在山上」。粗估目前霧鹿山區尚有約5至6萬顆高麗菜未採收，加上近期山區降雨、降雪，高麗菜吸收過多水分而「爆裂」，整顆菜一分為四，無法久放，勢必得當天採、當天賣。

至於自產自銷，農民坦言，從山區運送至市區，單趟車程就要2小時，再加上採收人工費用，根本是虧錢買賣，只能挑選外觀較佳的高麗菜，在菜園路邊零星賣給遊客。

