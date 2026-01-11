平地高麗菜價崩盤「拖累高山」 霧鹿逾5萬顆滯銷爆裂

台東縣海端鄉霧鹿村的高麗菜正值採收期，每顆結實飽滿，但農民卻不敢採收。西部平地高麗菜產量過剩導致價格崩盤，連帶影響東部高山高麗菜的收購意願，加上近期山區降雨、降雪不斷，部分高麗菜因吸水過多而爆裂，農民面臨血本無歸的困境。

高麗菜正值採收期。（圖／翻攝自 陳允萍臉書 ）

南希農產行負責人陳允萍表示，平地高麗菜量多價跌，農民甚至每顆10元都在賣，盤商不願意上山談價收購，「把高山的價格都打趴了」。他強調，每顆高山高麗菜就是賣50元，不跟平地削價競爭，但在平地菜價崩盤的情況下，盤商收購意願大幅降低。

霧鹿山區因位處高冷地帶，所產的高麗菜口感相較平地產區清脆鮮甜，無論燉煮或炒食皆宜。然而今年在平地高麗菜過剩與溼冷氣候雙重夾擊下，高山高麗菜面臨棄採困境。超市賣場的平地高麗菜促銷價每顆僅19元，讓高山產區的農民陷入兩難。

農民坦言，擔心再砸人力、運輸成本，還是只能跟平地賣統一價，「等於做白工，還要貼錢」。從山區運送至市區，單趟車程就要2小時，再加上採收人工費用，根本是虧錢買賣，只能挑選外觀較佳的高麗菜，在菜園路邊零星賣給路過遊客。

受大陸冷氣團影響，南橫山區降雨、降雪不斷，霧鹿村的高麗菜因吸收過多水分，葉片膨脹破裂，整顆菜一分為四，無法久放，勢必得當天採、當天賣。陳允萍粗估，目前霧鹿山區尚有約5至6萬顆高麗菜未採收，在天候不佳的情況下，爆裂情況持續惡化。

陳允萍直言，高山蔬菜產業高度仰賴盤商、人工與天候，「只要有一個環節不願意做，菜就全部爛在山上」。不忍菜賤傷農，他在去年11月向霧鹿農戶採購5000顆高麗菜，利用山區低溫「天然冰箱」的優勢，分批採收、冷藏銷售，整批約賣1個月才全數售出。

