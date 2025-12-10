平地高麗菜盛產價跌 農糧署將研擬產銷輔導措施

氣候穩定加上日夜溫差大，種植在平地高麗菜生長快速快、品質佳，再加上受8月下旬到10月上旬高麗菜種植量連5旬紅燈，產期集中在12月，導致目前西螺果菜市場高麗菜價格每公斤只剩10元左右，比去年同期價格跌7成。

雲林農民張先生指出，「都是一樣很便宜，量多就廉價，如果要碰上好價格可能就是剛好種在空檔，那時候種比較少，東西少就價格好，這樣種多種少，如果沒有聯絡就沒有人知道。」

根據農糧署大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊顯示，高麗菜2025年11月下旬供苗量計596萬株，呈紅色燈號屬於警戒值範圍，比近3年同期增加8%，預估採收期在2月上旬左右。

農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠回應，「有比較增加的時候，我們大概就會研擬相關的一些產銷輔導措施，會逐漸依照我們品質狀況來做一個適度機制的啟動，可能就先媒合加工廠來做一個收購。」

農糧署表示，透過大宗蔬菜供苗資訊平台能夠預估2個月後產量，做相關產銷調節避免造成價格有太大波動，包括透過農會、市集銷售高麗菜；而2月左右也會視情況辦理高麗菜外銷，希望讓高麗菜維持合理價格。

