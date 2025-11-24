平地「這三天」將現12度低溫！ 輕颱「天琴」估今生成對台影響曝

即時中心／梁博超報導

氣象專家吳德榮指出，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，輕颱「天琴」將在今（25）日生成，朝越南方向前進，對台並無影響。由於東北季風南下，北部、東半部將有局部短暫雨；北台轉涼，中南部白天舒適早晚涼。週四（27日）有另一東北季風挾東側水氣南下，迎風面降雨機率將提高；週五至下週日的清晨因輻射冷卻加成，部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」專欄發文指出，根據今晨觀測資料，東北季風南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇；北台轉涼，中南部白天舒適早晚涼。

明（26）日東北季風將減弱，各地晴朗穩定，北台白天偏涼、中南部白天舒適；不過由於清晨輻射冷卻加成，苗栗以北部分平地將岀現13度左右的最低氣溫。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週四（27日）另一東北季風挾東側水氣，迎風面降雨機率提高；週五（28日）水氣東移轉乾，各地轉晴朗；週六、下週日（29、30日）受大陸高壓影響，連續晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大。

另外吳德榮也提醒，週五至下週日的清晨，因輻射冷卻加成，部分平地將岀現12度左右的最低氣溫；另本週中南部清晨易有局部霧，行車也需注意。下週一（1日）迎風面水氣略增，轉有局部短暫雨的機率，背風面則是晴朗穩定天氣。

至於目前位於菲律賓的熱帶低壓TD30，吳德榮表示，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，今將通過菲律賓中部進入南海，發展成輕颱天琴，向西北西朝越南方向前進，持續增強，對台並無影響。

最新歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，熱帶低壓今將通過菲律賓中部、進入南海，發展成輕颱天琴，向西北西朝越南方向前進，持續增強。（圖／擷自weathernerd）





