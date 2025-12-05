平均年報稅700萬撇財力不符 陳佩琪自曝「鱷魚紋愛包」價格

陳佩琪突澄清自己愛用的皮包非名牌，只是「牛皮壓鱷魚紋的仿製品」。（翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪重拾每日發臉書文習慣，今（5日）再次透過抒發對丈夫受司法調查的心疼與不滿。她再度批評民進黨當局「用司法整肅在野黨」，更針對檢調當初發動搜索的理由提出質疑，表示自己對於「寫搜索票的人」遲遲不回應當初指控感到「很失望」。此外，她也對外界質疑其財力與名牌包的聲浪做出回應，澄清夫妻兩人平均年報稅額，並說明自己常背的「鱷魚包」來源。

陳佩琪發文指出，她曾針對搜索票上的「貪污」罪證，即「買辦公室與財力不符」這項推斷出的嫌疑提出質疑，但至今沒有人出面回應，讓她感到「很失望」，諷刺這就是「司法暗黑手段的精髓」，因為搜索票上的理由，到了起訴書中卻一項都沒有。她批評檢調是「天馬行空想一下罪名」，再用編造的理由進行大動作搜索，但在未能查獲事證後，當初瞎掰的搜索理由自然無法回應。

針對外界質疑其「這麼有錢，能買這種包」的說法，陳佩琪用數字回應。她表示，自柯文哲從政以來，他們夫妻兩人平均年報稅額約為700萬元，藉此反駁檢調當初以「財力不符」來推斷貪污嫌疑的邏輯，暗示他們的收入足以支持正常消費。

陳佩琪暗示京華城案檢調人員曾質疑她的包包來源，她解釋自己喜歡鱷魚紋路的皮包，但為了環保且因價格昂貴，她都購買牛皮壓鱷魚紋的仿製品。她更直接向質疑者喊話：「你就拿走啊，我在東門市場買的，幾千塊吧！」並稱該包是在2014年柯文哲未當選前就購買，與任何建案皆無關係，推算價格可能落在新台幣1,500元左右。並補充自己平常去醫院都是背環保袋，只有和柯文哲出席公開活動才背皮包，包包因為年久沒背還已經泛黑斑。





