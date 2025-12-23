平均年終1.44個月17年新高！不動產.文教業「不增反減」

台北市 / 綜合報導

快要迎接新年了，許多上班族最期待的，就是年終獎金！人力銀行調查發現，今年有93百分之的企業都會發年終，而且平均落在1.44個月，創下17年來新高。其中金融、運輸、以及科技業，依然是年終最高的產業，但營建和不動產、以及文教業等行業，今年的獎金「不增反減」，形成兩樣情；另外今年有將近七成的勞工表示，如果年終不理想，可能會因此想離職。

年輕人熱情勁舞，歲末年終之際，在正職工作外，接些表演外快，畢竟今年，有百分之91.1的企業，打算舉辦尾牙，可惜其中預算增加的只有 百分之20.5，減少的也占了將近兩成。

舞蹈教室舞者廖小姐說：「今年(接到的尾牙表演案)有成長一成，但是(這些企業提供的)預算都不高，我覺得應該是大環境的影響，(不過還是能賺)1到3萬左右。」

能多賺一點，何樂而不為，不過更多勞工心心念念的，想必是年終獎金，根據人力銀行調查，今年企業年終，平均1.44個月，已經連五年上漲，還創下十七年來新高，但交叉比對不同產業，金融保險和會計統計平均3個月，運輸和物流倉儲平均2.44個月，資訊科技業也有2.25個月，可是營建與不動產，農林漁牧礦跟環保生態，還有文教業，平均年終紛紛下滑，全都不到1個月。

力銀行發言人楊宗斌說：「受到這個政策影響，房市買氣比較冷颼颼的情況下，不動產業者的年終獎金數字可能是比較悲觀的，上半年有匯損的影響，然後下半年有關稅影響的一些製造業，在今年的年終獎金數字，有呈現微幅減少的趨勢。」

值得留意的是，面臨大缺工的產業，像是餐飲和空運，年終數字反而相對漂亮，可能是希望藉此吸引人才。

批發零售業負責人(資方)說：「我們應該會發更多(年終)，就是因為經濟環境不好，希望把團隊都留住，我們應該是會逆向操作，能夠發更多(年終)出來。」

上班族(勞方)說：「年終應該還是會影響到，我對這個公司的看法，還有留下去的吸引程度。」雖然百分之76.2的勞工，預期今年有年終可領，但百分之69.2的上班族直言，假設最後數字不如預期，就會考慮離職，比去年多個2.4個百分點，畢竟錢如果沒給到位，想留人永遠都少一味。

