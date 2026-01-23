平均年終1.58個月創新高 前5大產業揭曉

▲1111人力銀行公布調查企業年終發放與招募競爭力調查。（圖／1111人力銀行提供）

[NOWnews今日新聞] 繼華航傳年終最高可領14個月、高鐵「總獎金7個月」創新高等議題後，掀起新一波「誰最敢發」的討論熱潮。根據人力銀行調查，2025年已有65.4%企業表態將發放年終獎金；前五大高年終產業分別為金融業、建築業、科技業、運輸物流業、醫療業。

根據1111人力銀行調查，有27.3%仍在評估是否發放年終，僅7.2%確定不發放，顯示示整體企業態度仍偏審慎但不悲觀。平均年終獎金從去年的1.39個月提升至1.58個月，創下15年來新高；與去年相比，5成企業年終水準持平，約16.2%出現增加，近一成較去年減少，也反映部分企業在景氣尚未明朗下，選擇保守控管成本。

金融保線業平均發放1.97個月年終獎金為各產業最高，其次依序為建築營造/不動產1.79個月、電子科技/資訊/軟體/半導體1.73個月、運輸/物流相關1.72個月，以及醫療照護/環境衛生1.69個月。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，年終獎金多寡與產業景氣循環及獲利結構高度相關，具有「獲利表現佳、專業門檻高、留才急迫」三大特徵。台灣13家金控去年大賺5863億元創史上次高，其中8家創史上新高；房市交易量雖創近8年新低，但有不少建案成交現金入袋。

至於電子產業，受AI、高效運算與先進製程需求帶動，前景暢旺。運輸物流業中，空運、海運等量能穩定，同時電商持續成長帶動貨運物流，獲利狀況持續亮眼也在年終上有所反映。醫療照護產業在長期人力吃緊、專業門檻高的情況下，透過提高年終回饋，盼能降低人員流動。

莊雨潔表示，有超過6成3企業認為年終獎金對留才有影響。超過1/4企業認為，年終已成為「讓員工年底留下來、年後再說的關鍵誘因」、「比加薪更有感的存在感確認機制」；尤其在製造業、餐飲旅宿、民生服務業等缺工壓力持續存在的情況下，年終獎金已不只是福利，而是穩定人力結構的重要工具。

針對年終可能不如預期的狀況，有50.5%企業選擇以績效獎金或分紅補強，40.6%則會調整薪資，12.5%福利提升，更有超過1成企業願提供彈性工時或遠距工作機會留才。調查進一步指出，即便有45.7%企業認為年終對徵才影響不大，但還是有超過2成企業會因年終給予多寡影響今年度的招募條件或薪資、甚至影響擴編意願。

