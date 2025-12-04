平均年齡超過60歲...利菁聚會合照「驚見6天后同框」震撼網：都好漂亮

娛樂中心／綜合報導

「麻辣天后」利菁擁有流利的口條，轉戰演藝圈後表現亮眼，深受觀眾喜愛。近日，利菁曬出一張聚餐的合照，一字排開都是天后級別，立刻掀起大家關注，讓網友驚喊：「含金量好高啊～羨慕」。

利菁樂於在社群中分享生活，日前曬出一張聚餐的合照，從畫面可以看到，被封為「綜藝教母」的張小燕就坐在餐桌中間，左右兩邊還分別坐著金嗓歌后葉璦菱、「東方不敗」張清芳，兩人均是在音樂界有一定地位。

然而，利菁則站在後排，手搭在知名主持人方芳芳的肩膀上，展現彼此的好感情，李翊君、李明川也皆有出席聚會，一票女星們平均年齡雖然超過60歲，但外貌保養極佳，完全看不出真實歲數，這張重量級合照也讓網友驚嘆「都是超大咖的」、「真的全都是天后級別」、「真的都是不同領域的天后」、「大家都好漂亮」。

利菁透露跟天后級別友人聚餐。（圖／翻攝自臉書）

