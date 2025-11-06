平均年齡17歲！CORTIS人氣高「1成員台灣長大」國小吹直笛超台

韓國男子團體CORTIS憑藉超高人氣迅速成為樂壇焦點。團內成員JAMES（中文名趙雨凡）擁有港泰混血血統，在台灣成長求學，最近一次直播中脫口而出「龍角散」的標準中文發音，瞬間喚醒台灣粉絲。

韓團CORTIS成員JAMES在直播拿出龍角散引起台灣粉絲共鳴。（圖／翻攝自weverse）

CORTIS雖然是在今年9月才正式出道的團體，但平均年齡僅17歲的他們人氣已經暴漲，連BTS成員柾國和J-hope都曾跳過他們的舞蹈。團體表演時展現的帥氣舞姿令人印象深刻，舞台魅力十足。

在一次直播中，趙雨凡突然用標準中文清晰地說出「龍角散、龍角散！」這親切的台灣用語立刻讓台灣粉絲驚喜不已，紛紛表示「聽到那一刻瞬間清醒」。趙雨凡不僅擁有香港與泰國血統，更在台灣度過童年時光，曾就讀台灣的直潭國小。

JAMES是混血兒。（圖／翻攝CORTIS IG）

在他的國小畢業典禮上，趙雨凡曾用流利的中文發表畢業感言：「大家好，我是趙雨凡，畢業了，我很開心，雖然對要離開這個學校有點不捨，但是時間都到了，我們要各奔東西。」致詞結束後還擺出搞怪姿勢，展現了十足的台灣學生特質。此外，他在台灣求學期間也曾參與吹直笛、才藝表演等典型台灣學生活動。

趙雨凡後來就讀莊敬高職，該校也在社群媒體上發文，希望大家多多關注這位優秀校友。值得一提的是，趙雨凡與同樣赴韓出道的&TEAM成員NICHOLAS成為學長學弟關係，兩人在韓國的合體表演更被粉絲形容為「最感動的組合」，許多支持者也紛紛送上祝福，期待兩人都能在演藝圈大放異彩。

