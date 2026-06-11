平均每天40名女性確診！醫示警「乳癌初期無症狀」出現4警訊快就醫

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乳房長硬塊就是乳癌嗎？乳癌是國內女性發生率最高的癌症，死亡率則位居第4位。事實上，乳癌早期通常沒有明顯症狀，多數人都是觸摸到乳房腫塊後才發現。醫師提醒，若發現乳房外觀或觸感出現異常變化，應儘早就醫評估；除了定期接受篩檢外，平時也應養成規律運動、控制體重、減少高油脂飲食等健康習慣，以降低罹患乳癌的風險。











43歲林小姐平時作息正常，且有定期接受乳房X光攝影篩檢的習慣，最近一次的檢查時，在X光影像中發現乳房組織出現「微小群聚鈣化點」，進一步至台北慈濟醫院就診。因鈣化點形狀不規則、大小不一，醫師懷疑為癌變徵兆，安排切片檢查後確診為「乳管原位癌」。

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所幸乳癌為第零期、病灶範圍較小，只需施行局部切除手術，切除腫瘤與周邊部分正常組織，仍可保留大部分乳房；術後搭配放射線治療、與藥物治療降低復發風險，目前無復發跡象，生活不受影響。

台北慈濟醫院一般外科醫師張健輝指出，乳癌為台灣女性發生率最高的癌症之一，近年發生人數持續增加，且呈現乳癌年輕化的趨勢。根據衛生福利部的資料顯示，乳癌好發於40歲以上女性，尤其停經後婦女風險更高，平均每天都有超過40名女性確診乳癌。

乳癌症狀有哪些？張健輝表示，部分乳癌初期沒有症狀，也不會疼痛，等到癌細胞侵犯淋巴系統、遠處轉移才發現，嚴重影響到存活率與治療選擇，因此定期檢查、及早治療相當重要。

以下為乳癌常見警訊：

乳房出現無痛性硬塊

乳頭凹陷

乳房有異常分泌物

乳房出現橘皮樣變化

注意乳癌4大警訊





早期乳癌治療選擇多



乳癌如何治療？張健輝說明，若腫瘤小於2公分、尚未明顯轉移前，多數可歸類為早期乳癌，此階段治療選擇較多，除了有機會保留乳房，也能大幅降低後續治療負擔。

張健輝進一步說明，早期乳癌治療目前多採乳房保留手術。隨著醫療技術進步，內視鏡微創乳房手術逐漸成為選項，相較傳統手術能減少出血、降低疼痛，並且縮小疤痕範圍。部分早期患者在接受局部切除與放射線治療後，即可獲得良好控制，不需要進一步接受化學治療。





乳癌及早發現有良好預後



張健輝表示，乳癌並非無法預防與治療的疾病，關鍵在於「及早發現」，只要及早發現與治療，就能獲得良好預後。目前，衛生福利部國民健康署提供40～74歲一般婦女，以及40～44歲二等親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次免費乳房攝影檢查。

張健輝呼籲，若平時發現乳房外觀或觸感異常，應儘早就醫檢查；除了定期篩檢外，維持規律運動、控制體重、減少高油脂飲食、避免菸酒，也有助降低乳癌風險。

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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為平均每天40名女性確診！醫示警「乳癌初期無症狀」出現4警訊快就醫