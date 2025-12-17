平均每日1萬則錯假訊息攻台 國安會揭中共操弄4大敘事

國防部今天(17日)公布空拍照片證實中共「福建號」航空母艦16日航經台海，國安會諮詢委員黃重諺在今天(17日)播出的網路節目專訪中表示，我方完全掌握過程，且研判福建艦是在成軍後，依照工作期程回港進行缺失改進和相關測試。在中共認知戰部分，黃重諺指出，過去3、4年台灣平均每天在網路上會收到1萬則來自境外的錯假訊息，政府近年會先揭露其操弄劇本，降低這些資訊對台灣的影響力。

關於福建艦昨日通過台海一事，國安會諮委黃重諺在今天播出的Yahoo TV「齊有此理」節目專訪中表示，從福建號準備、出海、航行過程到其目的及目的地，我方均全程掌握。他指出，福建號日前才正式成軍，按照期程，這次應是回另一造船廠進行缺失改進及測試，類似試車。

針對中共近期在區域內的動態，黃重諺表示，自日本首相高市早苗11月7日在日本國會的「台灣有事」答詢後，中國便以此為藉口展開一連串行動，包括以火控雷達掃描日本戰機、對菲律賓軍機投放熱焰彈、和俄羅斯聯合巡航等，都是企圖在國際正關切俄烏調停及中東問題時完成對第一島鏈的宰制，並以「軟土深掘」的方式，利用新型態的複合式威脅持續推進，逐步擴大其勢力範圍。

黃重諺也指出，過去3、4年間，台灣平均每天在網路世界會收到1萬則來自境外的錯假訊息，中國對台操弄資訊主要可分為四大敘事，第一種是「疑美」，包括指美國只是要台灣的錢、要台積電，台灣只是美國的棋子等，都是常見的疑美言論；第二種是「疑台」，例如指「台灣不重要」、「台灣沒救了」等說法 ；第三種是「疑賴」，包括攻擊賴清德總統是戰爭販子，整天只有意識形態、不想照顧國家等；第四種則是「疑軍」，也就是操作國軍沒有實力、無法作戰等說法。

黃重諺表示，對於海量的錯假訊息，政府不太可能一件件說明，唯一能做的就是打預防針，預先向大眾揭露中共資訊戰的劇本，為全民增強免疫力。他說：『(原音)今年其實他們同樣做類似操作，說「你看！台灣的飛彈車又卡在路上了！台灣的戰車又撞到旁邊的民車了！」但是，各位去看看這些相關新聞下面的留言，大家都會說「軍車就是要多開出來，才比較熟悉路況。」另外一種留言是說「看到軍車，為什麼你不先讓？演習很重要。」其實開始展現這個改變，那個就是我剛說的疫苗先打好。』

黃重諺表示，不少友好國家也有類似困擾，紛紛來請教台灣如何應對，台灣也持續跟各國交換經驗、互相合作，打擊錯假資訊、因應資訊戰確實有賴更多人共同努力。