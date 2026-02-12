平均薪資4萬7884元創新高 近7成勞工未達平均

主計總處公布去（2025）年薪資統計，去年每人每月經常性薪資平均數為4萬7884元，年增3.09％，創下26年來最大漲幅。全年總薪資則達到76萬632元，年增3.91％，紛紛創下新高。扣除物價後，實質經常性薪資成長1.4%，也創下5年來最大漲幅。

單看去年12月，全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬8400元，年增3.06％，獎金、加班費等非經常性薪資為1萬4092元，合計總薪資平均數達6萬2492元，年增2.11％。

最低工資調升、企業加薪推升平均薪資

根據《中央社》報導，主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，推升經常性薪資的因素主要在於最低工資調升及企業加薪，非經常性薪資包含加班費、績效獎金，與景氣表現高度相關。因此，當景氣好、加班工時提高，也會提高總薪資水準。

至於部分工時受雇員工因工時較短，12月總工時平均為98.3小時，12月經常性平均數為2萬940元，月增2.84％、年增3.37％，平均經常性時薪為217元，與上月持平，年增4.83％，加計獎金及加班費後，總薪資平均數為22047元。

近7成勞工薪資低於平均 高薪族拉高數字

儘管平均薪資表現亮眼，但統計顯示，去年每月經常性薪資低於平均數的員工比率高達69.74％創下新高，且連續4年攀升，將近7成受僱員工薪資未達平均水準。

譚文玲坦言，主要是少數高薪族群墊高平均值所致，導致多數勞工對「平均薪資」提升無感。

若依照經常性薪資中位數，去年全體受僱員工薪資中位數為3萬8406元，與平均數4萬7884元相差將近萬元，顯示多數勞工實質薪資仍落在4萬元以下。

由於經常性薪資會受到通膨影響，主計總處也公布剔除物價因素後的實質薪資表現。去年實質經常性薪資年增1.4％，創5年來最大漲幅，實質總薪資年增率則為2.21％。

譚文玲指出，過去幾年國內消費者物價指數（CPI）上漲率多超過2％的通膨警戒線，去年終於跌破2％，降至1.66％，物價相對趨緩，連帶推升實質薪資水準提高。

AI熱潮助攻電子業 加班工時破46年紀錄

受AI需求帶動，電子零組件製造業全年總薪資平均達133.2萬元，年增率高達8.52％，不過據中央社報導，電子零組件業加班工時達27.9小時，寫下自1980年、46年以來最高紀錄。

至於製造業去年全年平均每月加班工時達17.2小時，也創下近12年新高，且將近平均加班工時8.8小時的兩倍。

譚文玲指出，AI相關產業因訂單暢旺、績效獎金發放優渥，帶動整體薪資成長；但部分傳統產業受全球產能過剩影響，薪資動能相對疲弱。這也解釋為什麼整體薪資數據亮眼，卻仍有多數勞工感受不到明顯成長，產業間薪資差距持續擴大。