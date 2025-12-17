平均薪資4.7萬沒感覺! 主計總處曝＂7成人低於平均＂。（圖／TVBS）

主計總處公布最新薪資統計，薪資成長速度超越通膨，今年1至9月，經常性薪資平均為4萬7千多元，增幅創25年同期新高，但卻有高達7成民眾，薪資低於此數字！專家指出，薪資極端化現象明顯，高薪族群如科技業與金融業，大幅拉高整體平均，讓平均薪資無法準確反映社會現象。

薪資極端化現象明顯，像餐飲業平均薪資不到3萬5千元。（圖／TVBS）

主計總處數據顯示，今年1至9月全體受僱員工，經常性薪資平均為47751元，年增3%，增幅創下25年同期新高。然而這個數字對多數人而言相當遙遠，尤其年輕族群感受更為明顯，因為有多達7成民眾的薪資實際上低於這個數字。社群企劃陳小姐表示，自己就是那低於平均薪資的7成民眾之一。她說平常生活開銷非常大，需繳納一大半收入作為孝親費，甚至必須要額外接案才能提高收入。她身邊許多同學也都處於相同情況，都屬於那7成範圍內的人口。主計總處也公布了更貼近，多數勞工實際所得的數據——1至9月經常性薪資中位數為38264元，年增2.87%。表面上看來，今年整體薪資漲幅已超越通膨，但多數消費者仍感受不到。

陳小姐認為薪資成長，並未跟上物價上漲的速度。她舉例說，以前家裡附近80元的便當現在變成120元，但份量卻縮水了，她強調通膨的速度實際上已超過薪資成長的速度。人力銀行發言人曾仲葳表示，這反映出近年來薪資極端化的現象，高薪產業如科技業或金融業大幅拉高了整體平均薪資，而其他產業在景氣不夠暢旺的情況下，加薪幅度較小，甚至可能完全沒有加薪，導致這些產業的從業人員無法達到平均數水平。

薪情前3名行業，以金融及保險業以7萬多元居首。（圖／TVBS）

數據顯示，今年1至9月各產業經常性薪資，平均數分布差異懸殊。金融及保險業以7萬多元居首，其次為出版影音及資通訊業、專業科學及技術服務業。而住宿及餐飲業平均不到3萬5千元，其他服務業及製造業等也低於整體平均水平。曾仲葳進一步指出，非經常性薪資貢獻了相當大的部分，顯示企業傾向採用一次性獎金來激勵員工，而非常態性加薪。這可能反映出企業對未來景氣持保守或觀望態度，將獎金作為留才措施。

中央大學經濟系教授吳大任分析指出，台灣經濟主要靠出口，今年占國內生產毛額比重可能突破七成，主要是AI產業貢獻最大。吳大任表示，傳統產業雖有約200萬從業人口，但面臨美國對等關稅以及ECFA、RCEP等問題，經營相當艱難。另外，台灣有700萬服務業就業人口，但目前國旅情況不佳。相較之下，只有約100萬人的電子業發展較好，這反映出台灣產業發展的不均衡。儘管目前台灣出口表現良好，股市也創新高，但吳大任提醒，美國政府因關門無法處理對台關稅談判，台灣希望在232條款中取得最惠國待遇的問題仍懸而未決。吳大任強調，台灣出口主力是電子業和半導體業，這部分受美國貿易擴張法232條款的半導體關稅影響。若年底宣布且稅率偏高，可能在明年就會打擊台灣的出口。

雖然台灣今年經濟成長率有望達到5%至6%，但仍面臨三大隱憂：貿易風險、AI產業與傳統產業兩極化發展，以及AI泡沫化等問題。台灣仍需時刻關注國際局勢變化，以因應可能的經濟挑戰。

