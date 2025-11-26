平均薪資73.2萬 7成勞工賺不到 「這縣市最猛」人均年薪129萬





行政院主計總處25日公布「113年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數及分布統計結果」，資料顯示，2024年全體受僱員工平均總薪資為73.2萬元，較2023年增4.42%；本國籍全時受僱者，平均總薪資77.6萬元，較2023年增4.81%；總薪資中位數54.6萬元，較2023年增4.03%。這也是創下統計資料公開12年以來最高。其中，若以縣市來看，以新竹市的平均總薪資最高，人均年薪高達129萬。不過分析數據中也指出，雖全年總薪資持續成長，但仍有68.75％、近7成員工薪資低於平均數，顯示高薪群體拉高薪資平均數，亦反映出產業發展不均的現象。

統計資料顯示，全台各縣市的平均總薪資，新竹市平均薪資來到129.8萬元最高；其次是新竹縣100.3萬元；第三是台北市94.7萬元；若以六都來看，第一名是台北市94.7萬元；第二是桃園市78.6萬元；第三是台南市73.3萬元；第四是新北市71.1萬元；第五是高雄市68.7萬元；最後則是台中市67.3萬元。

若以行業別觀察，2024年全年總薪資中位數最高的是「金融及保險業」，達到110.6萬元，其次是「電力及燃氣供應業」109.1萬元，再來是部分工時員工較多的「其他服務業（如美容美髮及用品維修）」38.1萬元及「教育業（不含小學以上各級公私立學校）」38.2萬元；若以員工規模來看，500人以上廠商80.2萬元，4人以下者39.5萬元。

行業薪資後段班方面，「藝術娛樂及休閒服務業」、「教育業（僅含學前教育、教育輔助等其他教育業，不含小學以上公私立學校教師）」年薪中位數分別為41．1萬、38.2萬，分列倒數第三、第二名。其他服務業（如美容美髮及用品維修）全年總薪資中位數則僅有38.1萬元，為全行業最低。

（封面圖／東森新聞）

