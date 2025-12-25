平均2天完成1工程 高虹安就任3週年兌現政見逾8成

新竹市長高虹安上任三週年，持續為市民打造「安居科技城」，政見兌現逾八成。(圖／新竹市政府提供)

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市長高虹安今(25)日上任滿三週年，新竹市政府秉持「安居科技城」施政願景，持續推動城市轉型與建設升級。市府表示，3年來，新竹市平均每2天就有1項公共工程完成或啟動；高虹安競選期間提出的政見，整體落實率已達8成，展現說到做到、加速推動市政的具體成果。「安居科技城」不只是口號，而是正在進行中的城市日常。

市府表示，3年來，高虹安的政見整體落實率達八成（列管139項，已完成97項、辦理中40項、規劃推動中2項），包含成立數位實驗高中、新竹通APP上線、開辦祝你好孕補助（凍卵、中醫助孕調理、婚後孕前健檢補助）及到宅坐月子服務、擴大敬老愛心卡點數及使用範圍、推動弱勢長輩營養金、提升特教資源及聘用人力、設置智慧停車柱等，謹記市民託付，積極兌現。

市府指出，在教育政策上，持續投入校園軟硬體改善，全面盤點老舊校舍、運動場地與教學空間。此外，3年來投入逾十億元改善學童營養午餐、特教環境，以及教師與代理教師福利。

兌現承諾成立「交通改善小組」，聘請專家每月檢視交通痛點並研擬改善方案，全力推動落實。3年來，市府已改善易肇事路口518處、開闢七條新道路，完成路平64萬平方公尺。

在長者福利方面，市府擴大敬老愛心卡用途並將點數提升至800點，提供農會、藥局代買服務，並開辦每個月1000元的弱勢長者營養金；同時建置疫苗預約系統並推出自費疫苗補助，累計已有5411人次受益。

新竹通APP整合多項市政數位服務，上線以來下載次數已逾4.7萬次，從智慧交通、智慧停車到行政流程數位化，全面提升治理效率與服務品質。此外，啟動近35年來規模最大的公辦市地重劃案「中油油庫市地重劃」，基地面積約11.4公頃，完工後將釋出約6.9公頃科技商務區土地，並提供文教、社福、公園及道路等公共設施用地，成為城市轉型的重要里程碑。

高虹安表示，「『安居科技城』就是現在進行式！」三週年既是階段性成果檢視，也是持續前進的新起點。市府團隊將持續以市民需求為核心，強化跨局處合作，精進政策執行力，讓「安居科技城」在每日市政推動中持續具體實現。