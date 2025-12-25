平均2天1工程、政見兌現逾8成 高虹安上任3週年謹記市民託付

高虹安市長上任三週年，持續為市民打造「安居科技城」，政見兌現逾八成。

新竹市長高虹安二十五日日上任滿三週年。新竹市政府秉持「安居科技城」施政願景，持續推動城市轉型與建設升級。新竹市府表示，三年來，新竹市平均每二天就有一項公共工程完成或啟動；高虹安市長競選期間提出的政見，整體落實率已達八成，展現說到做到、加速推動市政的具體成果。「安居科技城」不只是口號，而是正在進行中的城市日常。

【說到做到，政見落實達八成】

新竹市府表示，高市長上任後，以理性、務實態度面對市政，將政見逐案列管、定期檢視。三年來，政見整體落實率達八成（列管一百三十九項，已完成九十七項、辦理中四十項、規劃推動中二項），包含成立數位實驗高中、新竹通APP上線、開辦祝你好孕補助（凍卵、中醫助孕調理、婚後孕前健檢補助）及到宅坐月子服務、擴大敬老愛心卡點數及使用範圍、推動弱勢長輩營養金、提升特教資源及聘用人力、設置智慧停車柱等，謹記市民託付，積極兌現。

【深耕教育環境，打造親師生安心學習的城市】

新竹市府指出，在教育政策上，高虹安市長秉持「新竹好學」教育願景，推動學區檢討、擴校增班與校校均質化，持續投入校園軟硬體改善，全面盤點老舊校舍、運動場地與教學空間。除落實「班班有大屏、一師一載具、生生用平板」外，三年來共增改建十五棟校舍、二棟活動中心、十二處校園運動場館或球場、八校操場，建置或改善二十八校通學步道，補助市立高中增班十四班、改善二校專業藝術教育場地、三校特教班及多功能教室，並補助十八校教學空間與二十五校大型集會場所冷氣建置或改善，同時成立全國第二所數位實驗高中。

【優化交通，讓通行更安全、更順暢】

新竹市府提到，交通建設是高市長高度重視的市政工作之一。上任第一場市政會議即兌現承諾成立「交通改善小組」，聘請專家每月檢視交通痛點並研擬改善方案，全力推動落實。

【從小到老，照顧到好；全齡社福，創造最小負擔最大幸福】

新竹府表示，高市長秉持「從小到老，照顧到好」、「最小負擔，最大幸福」理念推動全齡社福政策，包含祝你好孕補助與到宅坐月子服務、放寬好孕專車使用資格、生育津貼提高至每胎三萬元，以及托育補助大幅加碼（公共化提升至七千五百元、準公共化提升至一萬四千五百元）。

在長者福利方面，市府擴大敬老愛心卡用途並將點數提升至八百點，提供農會、藥局代買服務，增設共餐據點至九十一處，並開辦每月一千元弱勢長者營養金；同時建置疫苗預約系統並推出自費疫苗補助，累計已有五千四百一十一人次受益。長照服務方面，已建置十二處A級整合型服務中心、一百四十三處B級服務單位及五十五處C級據點。

【活化文化資產，讓城市記憶與生活並行】

新竹市府指出，高市長重視文化保存與創新並進，三年來啟動18案古蹟歷建修繕工程、審議新增4處市定古蹟、1處歷史建築及六處列冊追蹤，另登錄1項傳統工藝、一項民俗及一項保存技術。同時辨理藝文講座、工作坊、展演活動等二千一百零五場，並補助各類藝文活動或創作三百九十六案共三千六百六十九萬元，讓文化成為市民生活的一部分，形塑竹市獨有的城市氣質。

【推動淨零生活，打造宜居永續城市】

新竹市府表示，在環保與永續發展方面，新竹市府發布《新竹市二O五O淨零排放白皮書》及自願檢視報告(VLR)，增設1處空氣品質淨化區、三處空氣品質維護區，並啟動焚化爐升級工程及新建1座廚餘堆肥處理廠，提升垃圾處理效能與資源循環成效。

新竹市府亦率全國之先推出ESG媒合平台，已成功媒合七十六案ESG合作，透過公私協力落實「宜居永續」願景；同時，市府也改造十一處公園綠地，並維護管理全市二百六十處公園綠地及觀光區，打造更多親近自然的公共空間。

【多元活動行銷竹市，提升城市能見度】

新竹市府指出，高虹安市長上任後積極推動城市行銷，結合科技、文化與生活特色，三年來辦理賞花季、兒藝節、國際動漫節、國際風箏節、玩啤派對、微光市集、竹風好市集、青草湖系列活動，行銷新竹「山（十八尖山）、湖（青草湖）、海（南寮漁港）」城市特色，共計吸引一千零七十二萬人次遊客，較上任前成長百分三點四。

【發展智慧城市，以科技提升治理效率】

新竹市府表示，憑藉科技重鎮優勢，市府持續導入智慧城市應用，推動「智慧城市場域驗證服務合作計畫」，已完成5項實證案例，並持續推動智慧公廁環境監測、共享充電暨智慧回收等應用。

新竹通APP整合多項市政數位服務，上線以來下載次數已逾4.7萬次，從智慧交通、智慧停車到行政流程數位化，全面提升治理效率與服務品質。

【推動重大公共工程、社會住宅與市地重劃，厚植城市發展基礎】

新竹市府表示，重大公共工程是城市發展的關鍵基石。高虹安市長上任後，嚴謹控管工程品質與財務紀律，推動關埔空橋建設、北門市場及新竹漁港漁產品直銷中心改建、打造北台灣首座海洋保育教育基地「香山濕地海洋保育教育中心」、棒球場改善等工程，並攜手中央開工二千五百零三戶社會住宅，其中中雅安居與建功安居已開工，合計一千三百八十一戶。

此外，市府啟動近三十五年來規模最大的公辦市地重劃案「中油油庫市地重劃」，基地面積約十一點四公頃，完工後將釋出約六點九公頃科技商務區土地，並提供文教、社福、公園及道路等公共設施用地，成為城市轉型的重要里程碑。

「『安居科技城』就是現在進行式！」高市長表示，三週年既是階段性成果檢視，也是持續前進的新起點。市府團隊將持續以市民需求為核心，強化跨局處合作，精進政策執行力，讓「安居科技城」在每日市政推動中持續具體實現。