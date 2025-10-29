《平埔原住民族群身分法》公布 原民會：保障身分認同權

司法院憲法法庭一一一年憲判字第十七號判決於十月廿八日滿三周年，依據此判決所制定的《平埔原住民族群身分法》，也已於廿三日由總統公布施行，原住民族委員會特發布聲明表示，感謝立法院朝野各黨委員，平埔原住民身分認定法制已正式上路，原民會將儘速讓族人開始辦理身分登記。

原民會表示，本法規定平埔原住民身分的登記，要先由平埔原住民族群各族先向原民會申請民族認定，並經審議會審議通過報請行政院核定後，個人才能到戶政事務所辦理平埔原住民身分登記。