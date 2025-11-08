平埔族身分法上月公布 台南西拉雅慶正名、提3保障訴求
〔記者吳俊鋒／台南報導〕平埔原住民族群身分法在立院三讀通過後，10月下旬由總統賴清德公布，爭取正名逾25年的臺南市西拉雅文化協會，今天在新化舉辦Holakkima聯歡活動，結合收穫祭與竹工藝展等，熱鬧慶祝努力的成果，也提出3大層面的保障訴求。
正名成功也代表適用了「原住民族語言發展法」、「原住民族傳統智慧創作保護條例」與「文化資產保存法」，今天在活動中向族人發佈並擴大討論，將要求政府在3年內，逐步修訂以保障在政治、醫療、社會福利等各層面的權益。
「Holakkima 慶豐收．賀正名II」今天在新化區的綠谷西拉雅舉行，現場布置出部落歡聚的意象，除了音樂表演與影片介紹等節目之外，還有傳統的竹工藝展，並有專業講解kha-ah、Lakcana的早期漁具製作技法。
即將進入農曆10月，協會也結合西拉雅年中七大節慶的Piniangh收穫祭，一起歡慶正名成功，由傳統的燃竹炮與奏竹樂等正式啟動，全程都很有儀式感，壓軸則是眾人圍起來共同吟唱，透過古老歌聲《Holakkima》，以及點亮燭光來象徵延續，攜手迎接新時代。
最後共享湯圓，體現族群間的甜蜜情誼，協會發言人萬淑娟強調，名字、身分、生態、文化、語言、節慶、工藝等都回來了，希望更要扎根、運用，並發揚光大。
萬淑娟指出，台南西拉雅發源地與核心場域在新化、左鎮一代的淺山區，養成世代以竹、筍為生的傳統，協會成立逾25年，長期推展正名運動、語言復振，還有地方知識、生態、美學等工程，努力不懈。
萬叔娟提到，西拉雅為正名奮戰，像一只只承載的器皿，將果實一點點收聚，今天的活動，正是文化復興與法律進程等雙重豐收的歷史性交會點，值得慶賀，也要繼續努力。
更多自由時報報導
鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光
鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部
鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸
黃仁勳快閃台南莉莉水果店！老闆曝「BOSS通關密語」成趣談
其他人也在看
〈專文〉西拉雅是咱的老祖母
文/李建畿(福和會副理事長、台灣人權文化協會理事長) 遲來的正義，還我400年來老祖母的名份！...銳傳媒 ・ 18 小時前
西拉雅族親慶豐收、正名成功
記者黃文記∕新化報導 時序已近農曆十月，是西拉雅重要傳統節日─歡慶豐收的時節。台南市…中華日報 ・ 7 小時前
日本陸軍台南偕行社走過百年 委外開幕重進生活
（中央社記者張榮祥台南8日電）歷史建築日本陸軍台南偕行社修復完工後，經過1年委外經營評選，由弎畫廊（San Gallery）取得營運權，今天開幕，也讓這座逾百年歷史空間重新走進市民和旅人的生活。中央社 ・ 10 小時前
對抗地鐵炸彈威脅！金球獎影帝陷生死危機
對抗地鐵炸彈威脅！金球獎影帝陷生死危機EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
台南綠憲妃大戰 藍雙雄相爭、基層盼初選
2026台南市長選舉未演先轟動，藍綠內部各自競爭激烈。民進黨初選2人對決態勢明顯，立委林俊憲今（8日）將成立安南區後援會；陳亭妃強調台南各區後援會早已運作8年，每天至少與萬名選民碰面。至於藍營，也有立委謝龍介與前立委陳以信相爭，基層盼初選定輸贏。中天新聞網 ・ 19 小時前
鄰居以為吵架報警！警上門一查竟挖出「毒品通緝犯」 3人聊天變3人送辦
經警方耐心勸說後，屋內3人終於打開大門，屋主林姓男子（54歲）表示，當時只是與2名友人李姓男子（55歲）與周姓男子（48歲）——聊天，沒有吵架。不過，警方在進一步查驗身分時，卻驚訝發現，這名周姓男子竟是10月才被發布通緝的毒品逃犯。警方立即上前將周男逮捕，並依程序對...CTWANT ・ 12 小時前
新任苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英明扛重任 接棒父兄遺願推正名
苗栗縣巴宰族群協會從2003年開始，創會理事長潘大州及接任理事長的長子潘英琦，每年在11月的第二週六都會邀請各地族人齊聚一堂，舉辦巴宰族傳統過新年活動，2019年受武漢肺炎疫情影響而停辦，如今新任理事長由潘大州次子潘英明扛重任；潘英明長年在商界打拚，過去幾乎沒有任何文化經驗，他說，願從頭開始學習，遵自由時報 ・ 13 小時前
陳亭妃：不會脫黨 以行動政府打造有感台南
陳亭妃推行動政府打造有感台南，面對市長初選，強調不會脫黨。短新聞SHOTNEWS ・ 13 小時前
Foodpanda未替外送員投保遭罰 法院認台南市府條例「牴觸中央」 30萬免罰
台南市勞工局於2024年8月間，認定富胖達未替外送員投保強制汽車險與機車第三人責任險，依據《台南市外送平台勞動權益保障自治條例》，開出3張各10萬元罰單。富胖達不服，提起行政訴訟。台南市府上訴時主張，該自治條例經市議會通過並報行政院核定，並未牴觸憲法。市府認為，...CTWANT ・ 10 小時前
台南農村「風起再生 農聚台南」成果嘉年華熱鬧登場，台南市副市長葉澤山與料理女王陸巧因共煮胡麻料理
台南市政府農業局於 11月8日（六）在後壁區菁寮老街盛大舉辦「風起再生 農聚台南」成果嘉年華。活動結合三大計畫：「農村再生」、「台南胡麻產業總合計畫」及「金牌農村品牌行銷計畫」，透過動靜態展示、現場料理與體驗互動，全面呈現台南農村的產業實力與文化魅力。欣傳媒 ・ 17 小時前
鳳凰颱風來襲！花蓮模擬雨量800毫米可能有新堰塞湖 恐24小時內潰決
鳳凰颱風接近台灣，與東北季風可能共伴效應，氣象署預估東部山區雨量達500毫米以上！林保署評估，最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，有可能出現新崩塌形成新堰塞湖，一旦發生預估在24小時內潰決，林保署今天已將新堰塞湖模擬的警戒範圍送給花蓮縣府，由地方政府預估撤離戶數，光復鄉的影響範圍只比9月23日堰塞湖自由時報 ・ 14 小時前
花蓮馬太鞍溪防汛升級 水利署派重機、抽水機待命
馬太鞍溪洪災重創光復鄉，因鳳凰颱風不排除影響台灣，恐帶來豪大雨，由於馬太鞍溪中上游河床土方量，估算還有3億立方公尺，對此水利署指出，自樺加沙颱風後已疏濬190萬立方公尺，豪雨來前已調重機械與消波塊等因應，並且強化主深槽連貫暢通，增加防洪能力，24小時掌握溪水狀況。中時新聞網 ・ 15 小時前
四叉貓粉專再遭無預警永久停權 網怒：檢舉一堆詐騙帳號都沒下架
即時中心／梁博超報導時常關注時事議題的網紅四叉貓（劉宇），其粉絲專頁先前曾因惡意檢舉而遭到停權；今（7）日凌晨他的粉專再度被停權，他在臉書個人帳號及Threads上發文透露，「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了」。消息一出，引發網友直言「檢舉一堆詐騙帳號都沒成功」、「為什麼我檢舉上百次『國台辦』都失敗」、「之前檢舉一堆詐騙的都沒下架，正常的反而被下架...」。民視 ・ 1 天前
光復災區郵局老郵筒遭沖走竟成網拍商品 花蓮郵局全數追回
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖9月溢流後掏挖壩體造成潰決，中華郵政的光復郵局也是受災戶，一樓櫃台及物品全部泡在泥中，但其中一批老郵筒竟出現在拍賣網站上疑遭盜賣！對此；花蓮郵局表示，可能是機具清理一樓時將夾在大量汙泥的物品清走，才會不小心運走老郵筒，已經將17個郵筒全數帶回。自由時報 ・ 12 小時前
不是鳳梨酥！外媒點名「台灣1零食」不普通：送禮好選擇
台灣最有名的零食是什麼呢？近日外媒「Wirecutter」列出52項最適合愛旅行人士的最佳禮物，其中台灣的「水果乾」也被列入其中，作者指出，台灣素有「水果王國」之稱，採用低溫烘乾技術，可以保留水果的香氣和風味，因此十分推薦。鏡報 ・ 1 天前
鳳凰颱風過菲律賓後北轉 週三週四可能登陸西半部｜#鏡新聞
中度颱風鳳凰步步逼近，氣象署預計在週三晚上到週四清晨，就會登陸台灣西半部機率大。從週一開始迎風面台東花蓮就會有明顯雨勢，週三晚上開始風雨開始變強，必須要嚴加戒備。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前
高雄本土登革熱增一例 個案為流動攤商多處市場列警戒
高雄7日新增1例本土登革熱確診病例，個案是流動攤商，由於傳統市場環境及人流複雜，是疫情傳播高風險區域，市府公布警戒範圍及市場。另外台南近期的職場群聚感染登革熱也要到24日才能解除傳播風險，市府提醒還是要落實防蚊措施與清除積水容器。公視新聞網 ・ 8 小時前
台南市長初選! 陳亭妃拚親子票 林俊憲直攻對手本命區
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選戰況升溫，立委陳亭妃不但發布競選形象片，假日也在舉辦親子活動，公布教育願景搶攻親子選票。另一方面立委林俊憲，則是直攻對手的本命選區，在安南區成立後援會，還有同黨三位立委站台，營造黨內大團結的氣勢。民視 ・ 8 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前