平壤今年首射彈 疑示威韓「中」峰會

記者潘紀加／綜合報導

南韓聯合參謀本部證實，北韓4日朝東部海域發射數枚彈道飛彈，為其今年首次射彈；由於時間點接近韓「中」峰會預定時程，因此研判北韓意圖藉此示威。而美日韓也宣示將密切合作，加強監控北韓後續動向。

南韓「韓聯社」報導，北韓於4日上午7時50分（臺灣時間6時50分）左右，從平壤附近向東部海域發射數枚彈道飛彈，並落入日本海海域；聯參分析指出，此次試射型號可能是搭載形似極音速滑翔載具（HGV）彈頭的「火星11型」（北約代號KN-23）短程彈道飛彈。

美日韓密切合作 加強監控

對此，日本防衛大臣小泉進次郎隨後召開記者會，證實北韓先後發射至少2枚彈道飛彈，初步研判落在日本專屬經濟區（EEZ）外側，其最大飛行高度達50公里，距離分別約為900和950公里，且飛行軌跡疑似呈不規則狀態；而日方除透過外交管道嚴正抗議，也與美韓著手合作進行深入分析。

報導指出，這是北韓今年首度射彈，也是繼去年11月7日後，再度發射彈道飛彈；由於適逢南韓總統李在明5日訪問中國大陸，並預定在與中共領導人習近平會晤時，討論朝鮮半島無核化議題，因此不排除北韓藉由射彈公開示威，此外也不排除是針對美軍攻擊委內瑞拉事件表達強硬立場。

報導還說，南韓政府已於稍後召開緊急會議，研擬應對措施，並敦促平壤當局停止挑釁；而日相高市早苗也發表談話，下令加強防範潛在危機，保護國民與周邊海空域安全；同時也宣示將持續與美韓盟邦共享資訊，加強嚇阻潛在威脅。

北韓4日進行今年首次彈道飛彈試射，疑向韓「中」峰會示威，引發關注。圖為南韓民眾在首爾火車站觀看報導。（達志影像／Newscom）