平壤再出招！北韓今連射「超大型火箭砲」 劍指美日韓同盟

北韓繼本月4日之後，今年第2次發射彈道飛彈，外界普遍解讀此舉意在對內鞏固團結，對外則針對美日韓同盟展示強硬軍事存在感。（翻攝自朝中社）

北韓今（27日）下午再度進行武力示威，向日本海發射數枚短程彈道飛彈。這是北韓繼本月4日之後，今年第2次發射彈道飛彈。此次挑釁時機敏感，正值美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）結束訪南韓行程轉往日本之際，且臨近北韓下月即將召開的第9次勞動黨大會，外界普遍解讀此舉意在對內鞏固團結，對外則針對美日韓同盟展示強硬軍事存在感。

綜合外媒報導，根據南韓合同參謀本部與日本防衛省掌握的情報，北韓今當地時間下午3點50分左右，從平壤北方一帶發射了數枚疑似彈道飛彈的飛行體。飛彈飛行距離約350公里，最終全數落在日本專屬經濟海域（EEZ）外側，並未對周邊船隻與航空器造成損害。

韓美情報當局目前正針對飛彈參數進行精密分析，初步研判極有可能是北韓引以為傲的「600公釐超大型多管火箭砲（KN-25）」。這款武器被北韓領導人金正恩視為軍隊的主力打擊手段，並曾暗示可搭載戰術核彈頭「火山-31」，具備打擊南韓主要軍事設施的能力，威脅性不容小覷。

面對北韓挑釁，日韓兩國迅速啟動危機管理機制。日本首相高市早苗在事發後第一時間透過社群平台「X」發文，向國民說明飛彈已落入北韓東岸附近海域，確認對日本本土無直接影響。高市首相隨即指示相關部會全力蒐集情報，並召集官邸對策室的「緊急參集小組」以防範不測，展現日本政府對國家危機管理的重視。

南韓軍方則強調，已與美日兩國緊密共享情報，並在堅固的韓美聯合防衛態勢下，維持對北韓任何挑釁的「壓倒性應對能力」。

值得注意的是，此次試射正值川普政府的「安保智囊」、美國國防部政策次長柯伯吉在東亞穿梭訪問期間。柯伯吉日前剛在首爾與南韓外長及國防部長就核動力潛艦、國防預算及戰時作戰指揮權等敏感議題進行磋商，隨即轉往日本。駐韓美軍司令部對此發表聲明，表示此次發射雖未對美國本土及盟邦構成即時威脅，但美方將繼續堅守對區域盟友的防禦承諾。

分析指出，北韓選在此刻發射飛彈，旨在向正如火如荼進行安全對話的美日韓三方發出警告，並為即將到來的國內重大政治活動造勢。

