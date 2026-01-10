平壤控無人機侵領空 南韓否認

記者施欣妤／綜合報導

北韓軍方發言人10日透過官媒「中央通信社」指控南韓無人機4日侵犯其領空，並公布遭擊落的無人機殘骸、零件等影像。南韓國防部10日否認指控，強調「軍方在該時間點未操作任何無人機」。

北韓軍方發言人表示，南韓無人機4日侵犯北韓領空，因此軍方將其擊落；同時公開遭擊落的無人機影像，及該無人機拍攝的北韓空拍照。發言人批評南韓總統李在明政府「呼籲進行對話的同時，卻持續進行挑釁行為」，還補充去年9月也曾擊落南韓無人機。

廣告 廣告

對此，南韓國防部10日公開否認，強調軍方未在北韓所主張的日期操作無人機，並說總統李在明已指示相關單位進行調查，總統府也召開國家安全保障會議（NSC）討論此事。

北韓官媒10日發布軍方擊落的南韓無人機殘骸影像。（達志影像／路透社）