平壤試射巡弋飛彈 美韓掌握相關動態

記者賴韋廷／綜合報導

北韓官媒29日公布領導人金正恩視導巡弋飛彈試射消息，還高調宣稱相關射擊均命中目標，藉此宣示積極發展遠程核武投射能力的意圖。南韓聯合參謀本部則強調，已即時掌握相關動態，並將與美國密切合作分析參數與密切監控。

「日本放送協會」（NHK）引述北韓官媒《勞動新聞》報導，指出北韓軍方於28日在朝鮮半島西部的黃海海域試射戰略巡弋飛彈，並公布畫面聲稱飛彈成功命中預定目標建築；而金正恩則親自到場督導，除對訓練成果表示滿意，也聲稱此次試射目標在於檢驗核武投射能力環節、強化「自衛能力」，向美韓示威意味濃厚。

報導分析，本次試射的飛彈飛行時間相較2023年9月發射的飛彈更久，推估其飛行距離可能超過2千公里，研判是「箭矢1型」巡弋飛彈的改良型號，意在彰顯北韓具備對日本全境實施打擊能力。南韓聯合參謀本部強調，已和美國密切合作並提前掌握相關動態，後續則將透過聯合情監偵手段收集相關情資，針對參數與性能深入分析。

此前，金正恩甫於上週高調視察新型8700噸核動力彈道飛彈潛艦（SSBN）建造情形，外界研判該艦可能配備可搭載核彈頭的潛射彈道飛彈（SLBM）或潛射巡弋飛彈（SLCM），顯示北韓仍持續全力推動核武計畫，對朝鮮半島局勢威脅不容輕忽。

北韓試射戰略巡弋飛彈，顯示其積極發展核武投射能力，持續威脅區域穩定。（達志影像／美聯社）