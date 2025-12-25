平安夜上演活春宮！離婚夫妻旅遊乾柴遇烈火…酒後「女上男下忘情晃動」

警方將2人帶回警局。圖／翻攝自FB／อธิปบูรพา

芭達雅又見活春宮！一對俄羅斯籍情侶平安夜凌晨時分在泰國芭達雅中天海灘（Jomtien Beach）小酌幾杯後，竟公然在沙灘椅上發生性行為，遭民眾檢舉後引發警方介入，循線在附近飯店外成功找到這對情侶並將2人帶回，訊後依公共場所猥褻罪開罰。

根據The Thaiger等泰國媒體報導，這起公然猥褻事件發生在12月24日凌晨2時06分，芭達雅市警局接獲一名泰國民眾通報，稱一對外國情侶在中天海灘公然發生性行為，造成周邊居民與遊客不適。警方獲報後隨即派員趕赴現場，但員警抵達海灘時，這對外國情侶已在數分鐘前沿著海灘道路步行離去。

對此，從事摩托計程車司機的22歲目擊者喬許（Josh）向警方表示，他當時正與同事在附近等候載客，一開始只看到這對情侶坐在沙灘椅上，雖然互動親暱，但舉止都還算正常，怎料女方不久後就突然跨坐在男子腿上，眾目睽睽之下發生性行為，讓眾人看傻眼。

俄羅斯情侶在沙灘椅上忘我性愛。圖／翻攝自FB／อธิปบูรพา

另一名42歲目擊者普拉克拉夫（Placraf）則表示，他此前曾看到該對情侶與約6、7名友人在海灘喝酒，直到其他友人陸續離開、剩下2人後才開始做出不雅舉動。警方也發現，還有其他目擊民眾將整個過程拍成影片並上傳到網路上，隨即引起瘋傳。警方隨後擴大調查，並在距離案發地點不遠的一間飯店外成功找到這對來自俄羅斯的情侶，隨即將2人帶回警局偵訊。

在警方訊問過程中，這對俄羅斯情侶坦承確實曾在沙灘椅上發生性行為，而男方則供稱，2人過去曾是一對夫妻，離婚後的2人這次是在與朋友一同到芭達雅旅遊時意外重逢，還表示自己試圖挽回這段感情，並再次向女子提出求婚，久別重逢再加上酒精作祟，讓2人宛若乾柴遇上烈火，才會失去理智與自制力，最後在公共場所發生性行為。

警方訊後，初步依「在公共場所從事猥褻行為」罪嫌對2人進行處分，該罪依法最高可裁處5000泰銖（約5060元新台幣）罰款。警方除了依法開罰外，也對這對情侶嚴正警告，要求不得再犯，隨後准許2人離開警局。

事實上，這已不是芭達雅第一次出現外國情侶「公然啪啪」的事件，芭達雅南區的「步行街」（Walking Street）8月就有一對情侶在雙排車（baht bus）、趁著塞車之際在車上「激烈搖晃」，直到司機禮貌勸導才停止作為。喬木提恩海灘（Jomtien Beach）12月22日也有一對情侶在海上筏艇「雙人運動」，還傳出激動聲響，事後被依妨礙風化帶回警局調查。



