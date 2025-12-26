平安夜不孤單！ Omi 舉辦跨校交友聖誕派對！





「星座配對 x 塔羅占卜」 從線上到線下與同頻緣分磁場相遇

每到年末，街道上無不瀰漫著濃厚的節日氛圍，也讓人更加珍惜所有相遇的時刻，而平安夜向來象徵著陪伴與祝福，長期耕耘年輕世代聯誼活動的交友平台 Omi ，（24）日舉辦一場跨校交友聖誕派對，邀請知名網紅「辣妹廚房」、「4yo」到場同樂，以「星座能量場」與「塔羅占卜」為主軸，打造自然、友善且貼近年輕世代文化的交流場域，讓真實的陪伴在此相遇。活動透過星座能量分組與互動遊戲，讓單身男女在輕鬆無負擔的氛圍中更自在地交流，也為平安夜增添一份屬於交友的浪漫與溫度。本次活動除規劃單身跨校聯誼外，Omi 也特別邀請數對透過平台相識相戀的情侶回娘家共度平安夜，讓單身與非單身族群都能在節日中感受緣分的溫度，現場氣氛非常熱絡。

Omi情侶回娘家！戀愛能量引爆平安夜浪漫磁場

Omi 聖誕派對以「 Omi 情侶」揭開序幕，邀請數對因 Omi 相識相戀的情侶到場，現場由知名網紅「辣妹廚房」擔任主持人，以一貫的無厘頭風格帶領現場互動，包括測試感情的默契考驗、展現肢體語言的比手畫腳，活動最後更讓情侶互畫對方的肖像畫，有畫功超強的畫像，也有笨拙但充滿愛的模樣，現場歡笑聲不斷，滿溢戀愛能量，可以感受到同頻緣分所散發出的強大浪漫磁場。

單身跨校派對！星座能量場分組與同頻緣分相遇

此次活動不僅橫跨全台多所大學在校生，更有畢業生也報名參加，Omi 從中精選出80名單身男女，並邀請知名網紅「4yo」到場同樂炒熱氣氛，現場依星座元素分為對話快、節奏快，頻率快速對齊的「風 × 火」能量場，與默契穩、氛圍暖，讓人感到安心熟悉的「水 × 土」能量場，在同頻率緣分的相遇下，配對更自然、對話更順暢，許多參與者表示即使是第一次見面，也能在互動中自在聊天，活動現場氣氛相當活絡。此外，現場也安排塔羅占卜互動，在破冰遊戲中最先找到同頻異性的人即可獲得免費占卜機會，讓大家都相當踴躍進行交流，派對從開場就熱鬧不已。

星座緣份配對回饋熱烈！Omi 將持續深耕校園聯誼活動

Omi 長期致力於打造友善的交友環境，相信每段相遇都是能量吸引的結果。本次活動透過星座能量場分組，獲得參與者普遍正面回饋，包括「星座分組很有效率」、「原來聯誼可以這麼不尷尬」，也有不少首次接觸 Omi 的參與者表示，活動顛覆了對交友平台的既定印象。

未來，Omi 將持續深耕更多真實、自然且多元的線下聯誼活動，深化年輕世代經營，舉辦更多同校、跨校與主題式活動，為單身男女創造更多相遇與交流的機會，陪伴用戶在線上與現實生活中，都能找到與自己同頻的緣分磁場。



