平安夜不平安地震前兆？台東地牛翻身 記者直擊地震雲 商場吊燈狂搖 昆靈驚嚇

記者直擊地震雲雲層呈現塊狀，天空呈紅橙色。(記者黃富貴攝)

今（24）日傍晚5時47分台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，高雄震度3級。全台多地明顯有感，高雄地區被譽為最美商場「FOCUS13」的商場內，大型吊燈劇烈左右擺動，畫面驚險，不少民眾感受到持續搖晃，直呼「頭好暈」。

地震發生前，記者直擊高雄天空出現特殊雲層，抬頭拍下天空畫面，雲層呈現塊狀，天空呈紅橙色，並帶有筆直分界線條，宛如一道「斷層線」橫跨天際，畫面清晰，俗稱地震雲，引發現場民眾議論。

6.1地震，高雄震度3級被譽為最美商場「FOCUS13」商場大型吊燈劇烈左右擺動。(記者黃富貴攝)

類似雲層畫面稍早也在其他地區被民眾目擊，相關影像在網路流傳後，不少人聯想到是否為「地震雲」或地震前兆。對此，氣象與地震專家過去曾表示，雲層變化主要與高空氣流、濕度及大氣穩定度有關，目前科學界尚無明確證據證實雲象可作為地震發生的直接預測依據，相關說法仍待更多研究佐證。

地震發生當下，知名網紅、品牌主理人昆靈也剛好在商場內進行品牌相關行程，突如其來的晃動導致現場些許物品掉落，讓在場人員受到驚嚇。不過昆靈第一時間保持鎮定，立即安撫員工情緒，並指示團隊迅速檢查環境安全、整理掉落物品，短時間內便將現場整備完成，展現冷靜應變能力。

昆靈指示團隊迅速檢查環境安全、整理掉落物品，展現冷靜應變能力。(記者黃富貴攝)

根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣、屏東縣，震度3級地區為高雄市、南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市、彰化縣，震度2級地區為台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、台北市，震度1級地區為澎湖縣。

相關單位指出，地震後仍可能出現餘震，提醒民眾提高警覺，檢查居家與辦公室懸掛物是否固定，並隨時留意中央氣象署發布的最新地震資訊。