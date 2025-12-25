平安夜不平安！北市復興北路60歲女點聖誕蠟燭 差點把家燒了

平安夜不平靜，北市松山區今（25日）凌晨發生火災，一名60歲林姓女住戶在復興北路一棟14層高大樓的4樓，因應景點燃聖誕蠟燭放在門外鞋櫃上，未完全熄滅引發火災。所幸火勢及時被撲滅，無人傷亡，僅鞋櫃被燒毀。

北市消防局派遣11輛消防車、1輛救護車及29名人員趕赴現場救援 。 （圖／翻攝畫面）

北市消防局於凌晨3點45分接獲火災通報後，立即派遣11輛消防車、1輛救護車及29名人員趕赴現場救援，並於4點14分成功撲滅火勢。

而起火點是4樓某住戶放在門外的鞋櫃，經查為60歲林姓女住戶，以基督教儀式，點燃蠟燭放在鞋櫃上，最後未完全熄滅才釀禍。松山分局警方目前正在釐清林姓住戶是否涉及公共危險罪嫌，並提醒民眾，歡度佳節時也需注意用火安全，避免類似意外發生。

