平安夜不平安！台南11歲童騎Ubike擦撞2千萬法拉利 這下慘了

台南11歲童騎Ubike擦撞2千萬法拉利。翻攝臉書台南大小事

台南市一名11歲國小男童24日平安夜當晚騎乘Ubike，在海安路、文成路口與一輛價值近2千萬元的法拉利488GTB超跑發生擦撞，男童受輕微擦傷，紅色超跑則車頭底盤被刮花，恐面臨高昂的維修費用，擦撞事故責任正由警方調查中。

本月24日傍晚6點多，11歲黃姓男童騎Ubike行經台南市北區海安路與文成三路交叉口，準備左轉時不慎與44歲曾姓男子駕駛的直行紅色法拉利發生碰撞，撞擊力道導致超跑車頭底盤處出現明顯刮痕，紅色烤漆也被刮花，黃姓男童則因擦撞倒地，膝蓋與手肘有輕微擦挫傷，楞在現場等待警方到場處理。

廣告 廣告

據了解，發生事故的超跑型號為法拉利488GTB，新車行情約1500萬至2200萬元，目前雖已停產，但中古市場仍有800萬至1000萬元的行情。車商分析，法拉利的保險桿若僅需烤漆與校準，費用預估約12萬元；若進一步發現內部零件損壞，維修費恐上看數十萬元。

台南市交通局則指出，目前Ubike相關保險僅針對「第三方人員受傷」進行理賠，並未包含財物損害即車損，亦即法拉利修繕費用恐需由肇事責任歸屬者自行負擔。



回到原文

更多鏡報報導

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

李明峯昔寫「清廉」逢迎長官、苛求下屬 15年後被辦貪瀆慘收押

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清