平安夜不平安！粿粿與范姜低調進法院調解 3年婚姻走向司法攤牌

（娛樂中心／綜合報導）粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變持續延燒。原先盛傳雙方已就離婚條件與賠償金額協商出共識，未料24日平安夜2人仍低調現身士林地院家事法庭，由律師陪同出席調解，歷時約1小時，期間多次傳出較大音量談話聲，顯示離婚相關爭議仍未完全落幕。

粿粿與范姜結婚約3年，10月底婚變首度曝光。范姜先在社群發布9分鐘影片，指控婚內遭背叛，點名妻子與藝人王子邱勝翊「互動超越朋友界線」，形容自己成了「戴著綠帽的小丑」，消息一出引發巨大輿論風暴。粿粿當時回應，強調婚姻早已走向終點，並指范姜提出的離婚金額「高到負擔不起」，影片內容有多處與事實不符。

風波爆發後，王子在10月29日發出道歉聲明，承認在對方婚姻仍存續期間，與粿粿「超過了朋友間應有的界線」，對當事人及所有受到影響的人表達歉意；所屬經紀公司也發聲明，表示對佔用社會資源感到抱歉，將承擔應有責任。之後粿粿於11月初錄製影片，哭著坦言與王子「有逾矩行為」，並向范姜及孩子道歉，強調自己在漫長離婚協商過程中情緒脆弱、做出錯誤判斷，但否認刻意破壞家庭。

隨著三方陸續發聲，外界焦點轉向離婚條件與賠償金。多家媒體報導，范姜最初向粿粿及王子求償約1600萬元，之後金額一度調整為1200萬元，再降到800萬元，期間還傳出將採分攤方式由王子與粿粿各負部分金額。之後有週刊與電視名嘴爆料指稱，雙方疑似已就百萬級別贍養費達成協議，且其中一項條件與「未來不得再公開指控王子」有關，不過確切金額與條款內容始終未獲當事人證實。

也曾有報導指出，為避免高額訴訟成本與家務事長期攤在檯面上，雙方原本傾向不打離婚官司，而是透過私下調解或訴訟外協商處理，包括賠償金額、未來生活安排等細節，都希望在桌上談妥再送法院完成程序。12月初甚至一度傳出「離婚協議已談成」的消息，讓外界以為風波將告一段落。

然而，平安夜這場調解再度顯示局勢出現變化。據悉，24日當天粿粿與范姜皆由律師陪同到場，調解室內不時傳出較大聲量的對話，氣氛一度緊繃。結束後，粿粿在律師陪同下率先離開，面對媒體追問全程未回應，只低頭快步走人；約20分鐘後，范姜才與律師一同步出法院，對於「調解是否順利」等提問，他僅以點頭示意，未多作說明即離開。

目前本案在法院登記的案由為「離婚等」，是否同時牽涉財產分配、贍養費支付、子女與雙方家人後續生活安排等細節，雙方均未對外說明。隨著案件正式進入司法調解程序，這段約3年婚姻將以何種方式收場、先前傳出的金額與條件最終是否會寫進調解結果，都有待後續開庭與法院紀錄釐清，外界也持續關注進展。

