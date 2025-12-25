平安夜不平靜！中壢醉漢拿菜刀砸車喊「我要殺人」 警方火速壓制送辦

中壢一名男子喝醉失控，拿菜刀沿路砸毀機車。（圖／翻攝Threads／@qn_taiwan）

平安夜前夕卻驚傳街頭恐嚇事件。桃園市中壢區昨（24）日傍晚發生一起酒後持刀鬧事案件，一名42歲林姓男子疑似酒醉失控，闖入店家奪取菜刀後沿街高喊殺人，並毀損路邊停放的汽、機車，引發周邊居民恐慌。警方獲報後迅速趕抵，短時間內將人制伏，依法送辦。

警方指出，事件發生於12月24日18時55分左右，林男疑似不勝酒力，闖入忠孝路上一間店家情緒激動咆哮「要殺人」，並趁隙拿走店內一把菜刀後衝出店外。林男隨後持刀在街道上行走，途中砸毀一輛汽車與一輛機車，造成現場氣氛緊張。

林男接著步行至成章一街與福德路口，試圖向另一間店家索取西瓜刀。所幸店家老闆警覺性高，立即將林男手中菜刀收走，並拒絕再提供任何刀具，避免事態進一步擴大。

接獲通報的內壢派出所警網迅速抵達現場，警方當場將林男壓制逮捕，並扣押菜刀1把。中壢分局表示，林男行為已嚴重危害公共安全，經警詢後，全案依刑法恐嚇公眾罪嫌，移送地檢署偵辦。警方也強調，將持續強化巡邏與即時應變能力，並呼籲民眾如遇突發危險狀況，務必第一時間報案，以確保自身與他人安全。

有民眾目睹將畫面PO上Threads，引發網友熱議，「自從上週北捷事件後，一堆人爭相模仿是怎樣，社會病的很嚴重欸，這樣誰敢出門啊」、「沒死刑，一堆肆意妄為的……」、「警察辛苦了抓了，檢察官一下就放了，沒啥用」、「回到1219話題，所以我能開車撞他嗎？看來應該是不行？」

