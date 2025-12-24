即時中心／温芸萱報導

台北市中山區民權東路一段一戶民宅今（24）日晚間8時20分發生3級火警，火勢在8時59分撲滅，警消在6樓發現兩具焦屍。台北市環保局表示，中山測站空氣品質為普通，煙霧飄散可能影響萬華、中正、大同及中山區，市府已透過里鄰系統提醒民眾注意空氣狀況並做好防護。

台北市中山區民權東路一段38巷18弄1號6樓，今日晚間8時20分發生3級火警。消防局獲報後，立即出動指揮車5輛、消防車22輛、救護車5輛及人員共91名前往搶救。火勢於晚間8時49分受到控制，並在8時59分完全撲滅。

快新聞／平安夜不平靜！北市中山區民宅大火 屋內驚見2具焦屍

台北市中山區民權東路一段38巷18弄1號6樓，今日晚間8時20分發生3級火警。（圖／民視新聞翻攝）

消防人員進入現場搜索時，在6樓發現2名患者已無生命徵象，兩人身體嚴重燒焦，經判定明顯死亡，未送醫。至於起火原因及詳細身分，仍有待相關單位進一步調查釐清。

台北市環保局指出，目前鄰近中山測站空氣品質為「普通」等級，將持續監測空品變化。經模式模擬預測，煙霧可能影響萬華區、中正區、大同區及中山區。市府災害防救辦公室已請相關區公所透過里鄰系統提醒民眾，外出時注意空氣狀況並做好防護。

快新聞／北市中山區傳火警！驚現2具焦屍

火災空污影響範圍。（圖／北市環保局提供）





