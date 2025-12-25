平安夜不平靜！頂加2人命喪火窟 樓下業者：聽到爆炸聲

濃濃黑煙直竄天際，火舌不斷從公寓竄出。（圖／翻攝自 thanking157._.owo Threads）





24號晚上8點多，台北市中山區發生一起死亡火警，一棟5樓公寓的頂加，因為不明原因起火，全面燃燒，消防隊獲報後，立即到場搶救，卻發現裡頭一男一女因為行動不便來不及逃生，被尋獲時已經明顯死亡。

濃濃黑煙直竄天際，火舌不斷從公寓竄出，周遭民眾發現有火警，趕緊跑出來查看狀況。

在 Threads 查看

一樓居酒屋業者：「爆炸完之後，樓上的玻璃，就全部掉到馬路上面來啊，連續爆炸大概兩三聲吧，然後後來就聽到對面的住戶說，樓上燒起來了，叫我們趕快走。」

廣告 廣告

消防隊獲報後，隨即派遣人車出動，在半小時內控制火勢。這起火警就發生在24號晚上8點多，台北市中山區一棟5樓公寓的頂加，除了起火戶全面燃燒之外，裡面兩人被尋獲時已經明顯死亡。

台北市消防局第三大隊長蔡家隆：「進去裡面，我們隨即做現場佈線的搶救，還有人力的搜救，到達現場是發現在6樓的部分，有兩名的罹難者，他是行動不便的狀況，因為我們發現的時候，他身體已經焦黑了。」

根據了解，6樓的家具雜物被燒毀，燃燒面積大約90平方公尺，平安夜不平靜，發生死亡火警奪走兩命，詳細的起火原因還有待調查釐清。

更多東森新聞報導

快訊／台北市中古家電維修廠大火 濃煙竄天消防急灌救

快訊／高雄國道旁大火！頂樓加蓋冒火舌 濃煙狂竄

快訊／快關窗！台中后里工廠火警 大量黑煙衝天

