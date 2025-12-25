平安夜交火！粿粿、范姜彥豐現身家事法庭 「調解大小聲」氣氛緊繃

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒近2個月，原本一度傳出雙方已談妥百萬贍養費、完成離婚簽字，事件可望落幕；不過昨（24）日平安夜，兩人卻被直擊低調現身士林地方法院家事法庭進行調解，顯示爭議仍未完全解決。

范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒近2個月，24日平安夜現身家事法庭。（圖／范姜彥豐IG）

根據《ETtoday新聞雲》報導，當天兩人皆由律師陪同，調解歷時約1小時。期間調解室內不時傳出較大音量，連場外民眾都聽得見，氣氛明顯緊繃。調解結束後，粿粿先與律師離開，約20分鐘後范姜彥豐才步出法院，雙方皆未對外多做說明。

廣告 廣告

回顧整起事件，范姜彥豐10月底公開影片，指控粿粿婚內出軌王子。王子隨後也坦承行為踰矩，透露自己在協商過程都是誠心誠意，但對方提出的賠償金額超出自己能力範圍，希望可以分期付款，王子所屬經紀公司也全面暫停其演藝工作。

粿粿則在11月初發布17分鐘影片反擊，除了承認與王子互動過於親密，還控訴范姜彥豐索討高額金錢、讓她在婚姻中身心俱疲，范姜彥豐接著反擊，雙方隔空交火。

本月初一度傳出兩人已經談妥離婚條件、約定不再追究第三方責任，但如今還是正式進入法院調解程序，看來尚未達成共識。

更多FTNN新聞網報導

粿粿、范姜彥豐爆離婚協議談好了！她得付百萬贍養費 加提要求「不再緊咬王子」

粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因

粿粿出軌重創形象！SWAG招手談合作 「有望開優渥條件」未來動向曝光

