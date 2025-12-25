平安夜受困鐵軌2小時！逾200旅客「走鐵軌回彰化車站」驚魂

昨日(12/24)晚間，台鐵自強號列車因「集電弓」拉扯，電車線掉落，導致200多名旅客在彰化站北側鐵軌上，受困近2個小時。最終，旅客踩梯子下火車，提著行李走鐵軌回車站。深夜，台鐵先搶通西正線，恢復單線雙向行車，今天(12/25)早上再完成東正線搶修，至於「集電弓」拉扯、電線掉落時間，和台東地震時間接近，兩者是否有關聯，台鐵說還在查證中。

集電弓掉落！逾200旅客困鐵軌 走鐵軌回站。(圖／TVBS)

這場意外發生在12月24日晚間，自強號列車在接近彰化車站前突然停駛，使超過200名旅客被迫在鐵軌上滯留。彰化站站長沈炳岳表示，177次自強號列車在進入彰化站時，位於彰化站北側的集電弓影響並拉扯到上方的電車線，造成電車線脫落。為了確保旅客安全，台鐵暫時讓旅客留在車上，待故障排除後才安排接駁。

平安夜受困鐵軌2小時！逾200旅客「走鐵軌回彰化車站」驚。(圖／TVBS)

經過長時間等待後，旅客們最終被安排下車，他們必須踩著臨時架設的梯子離開列車，然後沿著鐵軌步行回到車站。車站因此瞬間湧入大量人潮，台鐵隨即派出接駁車協助旅客繼續他們的旅程。部分急著趕路的旅客則選擇自行搭乘計程車離開，使計程車司機獲利頗豐，有司機表示甚至有乘客支付高達6000元車資。

集電弓掉落！逾200旅客困鐵軌 走鐵軌回站。(圖／TVBS)

台鐵公司進一步說明，電車線故障發生於當晚8時41分，直到23時14分才搶通西正線並恢復單線雙向行車。東正線則於25日上午7時完成搶修，才恢復雙線正常行車。整起事件共影響56列車次、延誤4535分鐘，約8580人的行程受到影響。值得注意的是，集電弓掉落的時間與當日發生的東部地震時間接近，但由於地震搖晃並不明顯，兩者之間是否有關聯仍需進一步查證確認。對許多旅客來說，這個伴隨著平交道警示聲而非耶誕鈴聲的平安夜，無疑成為一段難忘的經歷。

