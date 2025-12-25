平安夜台東6.1地震！專家揭歷史紀錄：這斷層系統進入活躍期 不可大意

台東縣卑南鄉24日下午5點47分發生規模6.1地震，郭鎧紋指出，「縱谷斷層系統」已進入活躍期，不排除規模7地震。圖／翻攝自氣象署、台灣地震模型TEM2020

台東縣卑南鄉24日下午5點47分發生規模6.1地震，震央位於台東縣政府北方10.1公里，地震深度11.9公里，最大震度台東縣5弱，全台19縣市有感；前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，規模6.1地震相當於0.7顆原子彈，明年春節前後發生規模6以上地震危機暫時解除，不過此次地震有95%的機率為主震，未來一週內仍需警惕可能發生的餘震。

郭鎧紋指出，今年1月21日嘉義大埔發生6.4地震，至12月17日，台灣已連續112天沒有出現規模6以上地震，根據統計，平均每100天應發生1次，原先推估可能於明年春節前後再發生；經24日台東規模6.1地震，春節前後再發生機率降低。

廣告 廣告

然而，台灣東半部地底「縱谷斷層系統」，南起台東市，往北經台東縣卑南、延平、鹿野、關山、池上、花蓮縣富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐至吉安，大致呈東北走向，全長約147.5公里，為向西逆衝兼左移斷層。

郭鎧紋指出，台灣東半部地底「縱谷斷層系統」自2022年起便進入活躍期，雖已多次釋放規模6以上能量，仍需密切留意。圖／翻攝自台灣地震模型TEM2020

回顧1951年縱谷斷層曾發生一系列地震，當時花蓮外海10月22日發生規模7.1及7.0的強震，造成米崙斷層錯移，11月25日於玉里和池上之間又發生規模7.1地震，造成瑞穗斷層、池上斷層以及玉里斷層錯移。

而近年自2022年9月17日，台東關山發生規模6.6地震，隔天池上發生規模6.8地震，2024年4月3日，花蓮壽豐也發生規模7.1的強震；郭鎧紋表示，縱谷斷層自2022年起便進入活躍期，雖然已多次釋放規模6以上能量，但整體能量累積尚未完全釋放，包括奇美斷層、利吉－鹿野斷層以及池上斷層北段等構造，皆已超過百年未發生規模7以上地震，仍需密切留意。



回到原文

更多鏡報報導

台灣不是「聖誕節」？這國竟有人慶祝到入獄 揭全球最怪聖誕儀式

《小鬼當家》經典聖誕歌竟是反抗歌曲？作曲者家鄉慘遭俄羅斯摧毀

男星「車內打點滴」畫面遭算舊帳！ 親曝醫療紀錄意外揭「高劑量陽痿藥」