社會中心／綜合報導

平安夜地牛大翻身！今天下午5點47分，台東發生大地震，造成五金賣場、藥局等店家，貨架倒塌、商品毀損嚴重，台東體中，整個校園像是被炸過一樣，滿目瘡痍，天花板墜落、水管破裂，所幸沒有人受傷。而家裡還有民眾，甚至廁所上到一半，褲子來不及穿好，連滾帶爬，奪門而出。

下午5點47分，地牛大翻身，台東手機維修店劇烈搖晃，桌面上東西全掉落一地，店員嚇得逃出店外。

五金大賣場裡，層層貨架，商品通通無一倖免掉到走道，玻璃杯、玻璃碗全摔破，甚至走道變成商品道。

平安夜地牛大翻身！ 民眾廁所上一半「褲子沒穿好」急逃跑

平安夜地牛大翻身! 民眾廁所上一半"褲子沒穿好"急逃跑。（圖／民視新聞）





藥局裡同樣躲不過，店員嚇得驚聲尖叫，狂奔逃命，平安夜大地震，在家裡的民眾也明顯感受得到。

廁所上到一半，被大地震快嚇死，男子褲子都還來不及穿好，連滾帶爬，先逃命要緊。

另外台東體育中學，天花板整片直接墜落，牆壁也破裂，水管也不斷漏水，整個校園像是被炸過一樣，滿目瘡痍，所幸沒有人受傷。





平安夜地牛大翻身！ 民眾廁所上一半「褲子沒穿好」急逃跑

平安夜地牛大翻身! 民眾廁所上一半"褲子沒穿好"急逃跑。（圖／民視新聞）





這麼一震，台鐵也大受阻，列車暫時行駛，還一度改用公路接駁。

岩灣技能訓練所外牆也崩落，而這裡就是"台東監獄"，不少網友擔心，犯人會不會逃跑，而獄方表示，人員全數平安，沒有任何收容人逃獄、受傷。突如其來的大地震，也讓這個平安夜相當不平靜。





