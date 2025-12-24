平安夜地牛翻身 台東卑南6.1地震

12/24傍晚5點47分，台東發生芮氏規模6.1地震，地震深度只有11.9公里，屬於淺層地震，震央在台東卑南鄉，最大震度台東縣卑南5弱，台北市震度為2級，新北市震度為2級。氣象署也對花東、雙北等19縣市發布國家級警報，連雙北市都明顯感受到搖晃。

24號，傍晚五點四十七分，突然一陣天搖地動，架上商品全被搖下來，地面滿是破裂玻璃瓶罐，不少人衝出家門避難。

民眾：「嚇一大跳 (嚇一跳)，抱著小孩 (把東西丟著趕快跑)。」

民眾：「(剛才地震是不是搖很大)，超大，嚇死人，(怎麼樣了) 要跑也來不及，已經搖完了，警報才來，嚇死了。」

這起規模6.1地震，震央位在台東卑南，深度11.9公里，劇烈搖晃十多秒，台東岩灣監獄外牆，石塊耐不住強震崩落掉滿地。

地震測報中心主任 吳健富：「(地震)發生的原因主要是，歐亞大陸板塊跟菲律賓海板塊，在台灣東部做一個碰撞，歐亞大陸板塊跟菲律賓板塊碰撞，在東部這邊，其實百分之70的地震，都發生在這一邊，這個地震它造成的後續，我們判斷，可能我們還是要防範，有5.5到6之間的餘震，會在地震事件後，大概3天到一個禮拜之間，民眾還是注意後面餘震的發生。」

「盡量不要做任何的動作，不要開瓦斯，也不要開電器用品。」

地震當下，民眾驚惶逃生，台東新城街一處公寓大樓，傳出瓦斯外洩。

里長：「現在就是瓦斯洩漏，沒辦法進去，門關起來，沒有辦法進去關掉瓦斯，(幾樓) 5樓，原則上查出來是5樓。」

消防獲報後，緊急關閉瓦斯源頭，受到地震影響，台鐵變電站跳電，導致關山到金崙站間一度停駛，啟動公路接駁。台東縣政府也成立一級應變小組。平安夜發生連環震，強大搖晃讓人驚魂未定，也讓這個夜晚，相當不平安。

