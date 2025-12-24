平安夜地震！高雄部分地區水壓瞬間下降 水公司：1~2小時恢復正常

高雄部分地區因地震水壓瞬間下降。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今晚平安夜台東發生規模6.1級地震，高雄市部分地區出現水壓瞬間下降，水公司強調沒有停水，而是受到地震影響，自來水管突然水壓失衡，大約1至2小時恢復正常，請民眾勿恐慌。

台東今晚發生規模6.1級地震，高雄市受影響晃很大達三級，鳳山等區多里有民眾反映停水或水壓降低狀況，民眾打爆水公司電話。

水公司今晚強調沒有停水，也未發生破管造成停水狀況，而是受到地震影響，出現水壓瞬間下降，但地震強度不同，大約1至2小時恢復正常，但管線末端及高地，需要更多時間平穩。

水公司指出，地震發生引起自來水管內水流晃動，進而使管線內水流異常，短時間內失去送水能力，民眾感受水壓低或無水情形，此情形屬於正常現象，待穩定後水管即能恢復送水能力，水壓、水量也將恢復正常，請民眾勿恐慌，將持續監控數據，並派員確認供水情況。

