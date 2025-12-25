平安夜奪命惡火！北市情侶躺床成焦屍「屋內飄汽油味」疑殉情 生前多付房租、值錢物品全給兒

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北市中山區昨（24）日晚間8時許發生嚴重火警，民權東路一棟5層公寓頂樓加蓋竄出火煙，警消撲滅火勢後，在6樓臥室床上尋獲2具焦屍，警方調查，確認死者為69歲盧姓男子及57歲莫姓女子，兩人為同居情侶關係，且皆有身心障礙、行動不便；而盧男兒子表示，日前曾被父親要求回家拿首飾、金飾及現金，房東也透露，盧男生前一口氣繳交兩個月房租，警方不排除是自行縱火尋短，全案詳細起火過程及原因仍待調查。

北市中山區民權東路24日發生火警，一對情侶躺在床上被燒成焦屍。（圖／翻攝畫面）

據了解，消防局在接獲通報後，出動指揮車5輛、消防車22輛、救護車5輛及人員91人搶救，到場後發現火勢猛烈，立即疏散40名住戶，火勢在8時59分許完全撲滅，經搜索在6樓頂樓臥室床上發現2具已無生命跡象的焦屍。警方調查，死者盧姓男子與莫姓女子為情侶關係，盧男罹患青光眼，導致視力不佳、行動不便，生活起居由莫女照料，莫女則有腿部舊疾，同樣行動不便。

對此，盧男兒子表示，父親日前曾來電要求返家探望，稱要和莫女將出遠門，兒子在平安夜下午1時許前往探視，透露父親將首飾、金飾及3萬元現金交付給自己，未料當晚即發生憾事。而房東也指出，該對情侶每月房租為1.8萬元，2人平時依靠補助款維生，租住約一年，但盧男在平安夜當天，罕見地一次支付2個月房租，加上家中除瀰漫汽油味外，還放置金紙及蓮花，警方綜合調查情況，不排除有縱火殉情疑慮，但起火原因及死因，仍待鑑識人員釐清，全案持續調查中。

◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995、張老師專線：1980。

