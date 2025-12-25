平安夜好溫暖！宋逸民帶小薰獻唱警政人員

宋逸民（左起）、小薰、李又汝、陳維齡一起送溫暖到警政署。（藝起發光提供）

宋逸民、陳維齡牧師夫婦在24日平安夜晚間，帶著小薰（黃瀞怡）、李又汝以藝起發光協會與基督教標竿教會組成的報佳音團隊前往內政部警政署獻唱，成為耶誕夜最溫馨的亮點。

宋逸民牧師表示：「警察平安，人民才平安」，並在現場為所有警政人員祝福禱告，希望大家在高壓與繁忙的工作中，也能感受到節日的祝福與陪伴；整個警政署報佳音的活動由陳維齡師母主持，現場氛圍溫暖且熱絡，感受到滿滿耶誕氣氛。

首次參與報佳音的小薰與李又汝也深受感動，小薰分享，「第一次到警政署報佳音，很特別也很溫暖」，李又汝則說，「我們送祝福，但自己反而先被感動到」。

活動以詩歌揭開序幕，現場除了詩班與小朋友獻唱，還有副署長親自接待，吸引不少警政同仁一起加入溫暖的耶誕聚集，整個廣場洋溢濃濃的耶誕氣息，氣氛歡樂又感動。

今年藝起發光協會準備禮物別具心意，以健康、豐盛、平安為主題，特別選用蘋果與葡萄做為祝福水果，由宋逸民、陳維齡、小薰、李又汝親自送上，向警政署與保六總隊的同仁表達由衷感謝。

藝起發光表示，將持續透過音樂與公益傳遞愛和祝福。宋逸民牧師、陳維齡師母也透露，明年會繼續投入公益與探訪弱勢，希望將「真正的平安」帶給更多需要這份溫暖的人。

警政署也準備耶誕餅乾與警察小熊回贈，象徵雙向祝福。現場不但有藝人、警政同仁與孩子們的大合唱，也留下許多溫馨的畫面。

